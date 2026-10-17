Ivana Icardi y Hugo Sierra se conocieron en 'Supervivientes' y tienen un hija en común

La hija de Ivana Icardi y Hugo Sierra cumple 5 años: “No lo puso fácil pero todo se calma cuando estás a mi lado”

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La historia de amor de Ivana Icardi, concursante 'Supervivientes All Stars' y Hugo Sierra comenzó en uno de los escenarios menos convencionales posibles. El hambre, el calor, el aislamiento y la convivencia extrema de 'Supervivientes 2020' hicieron saltar la chispa entre dos concursantes que llegaban a Honduras con complicados pasados sentimentales. Lo que comenzó como un inesperado acercamiento terminó convirtiéndolos en la primera pareja de aquella edición.

La relación de la pareja avanzó a toda velocidad. Hubo besos, declaraciones de amor y pasión, pero también discusiones y una primera ruptura antes incluso de abandonar Honduras. Sin embargo, aquella separación no fue definitiva. De regreso a España se dieron una segunda oportunidad, comenzaron una vida juntos en Mallorca y en agosto de 2021 dieron la bienvenida a Giorgia, su primera hija en común.

La estabilidad de los exconcursantes de 'Supervivientes' duró poco. Apenas siete meses después del nacimiento de la pequeña, Ivana confirmó su separación definitiva. Comenzó entonces una etapa complicada, marcada por algunos desencuentros. Cuatro años después, la situación es muy distinta. Ivana ha desvelado durante 'Supervivientes All Stars' que ambos han conseguido limar asperezas y actualmente mantienen una relación cordial por el bienestar de Giorgia.

Se enamoran en ‘Supervivientes 2020’

Cuando Ivana Icardi, concursante de 'Supervivientes All Stars' y Hugo Sierra coincidieron en 'Supervivientes 2020', ambos llegaban con un pasado sentimental que hizo todavía más sorprendente su acercamiento. Hugo acababa de vivir una mediática ruptura con Adara Molinero, madre de su hijo Martín. Su relación se había terminado después de que ella se enamorara de Gianmarco Onestini durante ‘GH VIP 7’. La casualidad quiso que Ivana también hubiera mantenido anteriormente una complicada relación con el italiano.

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Hugo e Ivana comenzaron a acercarse desde los primeros días. Las conversaciones dieron paso al tonteo y finalmente llegó su primer beso, que los convirtió en la primera pareja oficial de aquella edición. Su relación avanzó a una velocidad vertiginosa. Incluso cuando la organización los separó en diferentes localizaciones, continuaron mostrando sus sentimientos y declarándose su amor a distancia. Más tarde pudieron disfrutar de momentos a solas y de su primera noche de pasión.

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Sin embargo, la convivencia extrema comenzó a pasarles factura. Las diferencias de carácter fueron haciéndose cada vez más evidentes y las discusiones sustituyeron progresivamente a los momentos románticos. A finales de abril de 2020, después de casi dos meses de relación, Hugo decidió romper con Ivana dentro del concurso.

La argentina quedó completamente destrozada. Ella continuaba profundamente enamorada y no entendía cómo habían pasado en tan poco tiempo de hablar de amor a terminar separados. Todo parecía indicar que su romance acabaría exactamente donde había comenzado, en Honduras. Pero todavía quedaba un nuevo capítulo.

Embarazo y nacimiento de Giorgia

Una vez terminado 'Supervivientes', Hugo Sierra e Ivana Icardi decidieron darse una segunda oportunidad. Fuera de las condiciones extremas del concurso comprobaron que sus sentimientos continuaban existiendo. En junio de 2020 ya se dejaron ver juntos nuevamente y poco después comenzaron a construir una relación mucho más estable.

Mallorca se convirtió en el escenario de esta nueva etapa. Ivana se instaló junto a Hugo en Palma de Mallorca y ambos comenzaron una convivencia lejos de las cámaras. La reconciliación avanzó rápidamente y en febrero de 2021 anunciaron una noticia inesperada, estaban esperando su primer hijo en común. Además, desvelaron que sería una niña y que habían decidido llamarla Giorgia.

El 6 de agosto de 2021 nació Giorgia. La llegada de la pequeña se convirtió en el momento más importante de su historia y creó un vínculo entre ambos que permanecería incluso después de su separación. Sin embargo, la nueva vida como padres también trajo importantes cambios. Las responsabilidades, el cansancio y algunas de las diferencias que ya habían mostrado durante ‘Supervivientes’ comenzaron nuevamente a afectar a su convivencia.

Crisis y ruptura definitiva

A comienzos de 2022 comenzaron a saltar las alarmas. La pareja de exconcursantes de ‘Supervivientes’ atravesaban una importante crisis y las discusiones se habían convertido en una constante.

Intentaron solucionar sus diferencias, especialmente porque Giorgia tenía apenas unos meses, pero esta vez no consiguieron reconstruir la relación. El 2 de marzo de 2022, Ivana confirmó públicamente su ruptura definitiva con Hugo Sierra. Apenas habían pasado siete meses desde el nacimiento de su hija.

Su relación a día de hoy

Septiembre de 2026 ha cerrado de alguna manera el círculo de su historia. Seis años después de enamorarse de Hugo Sierra en Honduras, Ivana Icardi ha regresado a los Cayos Cochinos como concursante de 'Supervivientes All Stars'. Volver al lugar donde comenzó su historia sentimental ha hecho inevitable recordar aquella etapa.

La argentina ha reconocido que después de la ruptura atravesaron una etapa especialmente complicada y que no siempre fue fácil entenderse. Sin embargo, el paso de los años les ha permitido “limar asperezas” y construir una relación mucho más cordial. Actualmente están bien y su prioridad es mantener esa estabilidad por su hija. De hecho, durante su estancia en Honduras, Ivana ha mandado públicamente un saludo a Hugo y a Giorgia, que se encuentra con su padre mientras ella participa en el concurso. Hugo, por su parte, continúa manteniendo un perfil muy discreto y alejado de la televisión.