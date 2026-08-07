La hija de Ivana Icardi y Hugo Sierra cumple 5 años

Natalia Sette 07 AGO 2026 - 17:57h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se abre en canal para dedicarle unas tiernas y emotivas palabras a su hija en común con Hugo Sierra

Ivana Icardi responde a las críticas que recibe sobre su físico: “Es todo lo que está mal en la vida”

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Ivana Icardi ha pasado un día repleto de nostalgia y emoción. Tras sincerarse con sus seguidores sobre sus deseos de volver a ser madre y el temor al paso del tiempo en el ámbito sentimental, la exparticipante de ‘Supervivientes’ ha celebrado el quinto cumpleaños de su hija Giorgia, fruto de su relación con Hugo Sierra.

Para conmemorar estos primeros cinco años de vida de su pequeña, la exconcursante de ‘GH VIP’ ha publicado un emotivo carrusel de fotografías en su perfil de Instagram, recopilando imágenes desde los primeros días de la niña hasta la actualidad.

“Hoy hace 5 años que mi terremoto llegó al mundo. La posaron en mi pecho y tenía la sensación de que nunca iba a querer moverse de ahí…”, ha comenzado recordando. La argentina ha recordado con gran ternura el inicio de su viaje en la maternidad y el estrecho vínculo que se forjó entre ambas.

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“Siempre estábamos juntas, pegadas, dándonos amor y aprendiendo a convivir la una con la otra. Admito que no me lo puso fácil… pero todo se calmaba con un beso, un abrazo… y estar a mi lado”, ha compartido de corazón con su comunidad.

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En el texto que acompaña al álbum familiar, la cantante ha hecho un detallado repaso por la personalidad y las virtudes de Giorgia. “Siempre ha sido una niña muy alegre y simpática. Y lo sigue siendo, aunque ahora el temperamento sale más a menudo. Somos muy buenas compañeras y pasamos el tiempo charlando y enseñándonos la una a la otra”, ha revelado Ivana.

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A través de tiernas anécdotas, la hermana de Mauro Icardi ha destacado además la madurez de la pequeña. “Recuerdo cuando empezó a ir un poco más libre por el parque y en vez de jugar con los niños, se sentaba a hablar con las personas mayores… siempre dije: esta niña es un alma vieja que tiene mucho para contar”, ha reflexionado con orgullo.

Asimismo, Ivana ha descrito la energía desbordante que rodea el día a día de su hija. “Miren en la preciosidad que se ha convertido con el paso del tiempo... y esa sonrisita picarona que no tiene desperdicio. Le encanta hacer travesuras y luego hacerse la loca. Muchas veces mi paciencia llega a su límite… pero siempre le repito que aunque me enfade, la amo con toda mi alma”, ha confesado, destacando además que la pequeña es “inquieta, soñadora, sociable, mandona, enamorada de los animales y fan de cantar y bailar”.

La celebración no ha quedado solo en redes sociales, ya que la argentina ha compartido en sus ‘stories' el plan especial entre madre e hija: un día juntas en el cine para ver 'Vaiana'. Por su parte, Hugo Sierra sigue completamente desaparecido de sus redes sociales. Lleva prácticamente un año sin publicar fotos en su Instagram y aunque el quinto cumpleaños habría sido una buena razón para volver, ha preferido seguir alejado del ruido mediático.