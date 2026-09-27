Ivana Icardi, concursante de ‘Supervivientes All Stars’, tiene una casa moderna y funcional en la que la decoración no necesita grandes excesos

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La casa de Ivana Icardi, concursante de 'Supervivientes All Stars', en Madrid representa mucho más que un cambio de domicilio. Después de varios años viviendo fuera de la capital, la argentina decidió comenzar una nueva etapa junto a su hija Giorgia y encontró su refugio en una vivienda moderna donde la madera, los colores neutros y el minimalismo marcan prácticamente toda la decoración.

Fue en septiembre de 2025 cuando la influencer hizo pública su mudanza a Madrid, la vivienda situada dentro de una moderna urbanización residencial cuenta con zonas comunes, vegetación y piscina, además de una terraza que conecta buena parte de las estancias con el exterior. Una casa funcional, luminosa y sin grandes excesos decorativos en la que predominan los materiales naturales y una gama cromática especialmente relajante.

El estilo nórdico de la casa de la argentina se deja sentir en prácticamente todos sus rincones. Blanco, beige, arena, marrón y madera forman la paleta principal de una decoración que busca transmitir serenidad. Los muebles son sencillos, los espacios permanecen despejados y los textiles se encargan de aportar la dosis necesaria de calidez.

Una moderna urbanización con piscina y zonas verdes

La casa de Ivana Icardi se encuentra dentro de una urbanización moderna formada por diferentes viviendas y diseñada para disfrutar también de los espacios exteriores.Las zonas comunes son uno de sus grandes atractivos. Frente al carácter urbano de Madrid, el complejo permite encontrar pequeños rincones verdes sin necesidad de abandonar la propia urbanización. Plantas y áreas ajardinadas suavizan la arquitectura y aportan esa sensación de tranquilidad que también se repite en el interior de la vivienda.

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La piscina comunitaria ocupa un lugar protagonista. Puede contemplarse desde algunas zonas de la casa y está delimitada mediante una valla oscura que crea un interesante contraste con el verde de la vegetación y los tonos claros de la construcción.

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Como buena creadora de contenido, cualquier rincón puede convertirse en el fondo perfecto para una fotografía. El ascensor de su urbanización ha aparecido en diferentes selfies, tanto sola como acompañada por su hija. Un escenario cotidiano que termina formando parte del particular álbum de su nueva vida madrileña.

Minimalismo y madera: las claves de la decoración de

Si hubiera que elegir una palabra para definir la decoración de la casa de la influencer sería equilibrio. Todo responde a una estética sencilla en la que cada elemento encuentra su sitio y donde los espacios despejados tienen tanta importancia como los propios muebles. El minimalismo funciona como hilo conductor.

Las líneas rectas y sencillas dominan el mobiliario, mientras que los colores claros consiguen multiplicar visualmente los metros y aprovechar al máximo la luminosidad natural de la vivienda. Las paredes blancas se convierten en un lienzo neutro sobre el que Ivana introduce pequeñas pinceladas de color mediante textiles y complementos.

El suelo de madera oscura es especialmente interesante porque rompe con el predominio de blancos y beiges y consigue crear una base visual mucho más cálida. El resultado se acerca al estilo nórdico contemporáneo, sencillo, luminoso y funcional, pero sin renunciar a la sensación de hogar. Los tonos tierra terminan de construir esa atmósfera. Beige, arena, marrones suaves y fibras naturales aparecen en distintas habitaciones y consiguen que exista una continuidad decorativa entre ellas.

Un salón luminoso con salida directa a la terraza

El salón es probablemente la estancia que mejor resume el estilo de la casa de Ivana Icardi. Amplio, luminoso y conectado directamente con la terraza, está pensado para concentrar buena parte de la vida familiar. Los grandes ventanales permiten que la luz natural entre durante muchas horas y eliminan visualmente la separación entre interior y exterior.

El sofá evita romper la armonía cromática, pero Ivana introduce pequeñas dosis de color a través de los cojines. Es una fórmula sencilla para transformar la estancia sin necesidad de modificar los muebles principales. Frente a él se encuentra la televisión, otro indicio de que estamos ante un salón concebido para utilizarse y no simplemente para lucirse. La mesa de comedor tiene también una doble función. Además de servir para las comidas familiares, se integra en el día a día de Giorgia y comparte protagonismo con sus juegos y disfraces.

La terraza completa la estancia y multiplica sus posibilidades. La salida directa permite prolongar visualmente el salón hacia el exterior y aprovechar especialmente los días soleados.

El dormitorio de Ivana Icardi y un vestidor

El dormitorio principal continúa con la estética serena que domina el resto de la vivienda. Los tonos beige, marrones y tierra vuelven a ser protagonistas y crean una habitación especialmente cálida. En el centro se encuentra una cama de grandes dimensiones, vestida con textiles que juegan dentro de la misma gama cromática.

El cabecero beige refuerza esa sensación de tranquilidad y se combina con mantas y cojines en distintos tonos tierra. Sobre la pared aparecen dos cuadros con motivos florales que introducen una pincelada de color y rompen ligeramente con la neutralidad general. Al igual que el dormitorio de Giorgia, la estancia principal dispone de acceso directo a la terraza, una característica que vuelve a reforzar la conexión entre el interior y el exterior de la casa.

Ivana dispone de una zona repleta de armarios y espejos en la que organizar ropa y complementos. En el suelo, una alfombra de rafia aporta textura y vuelve a introducir los materiales naturales que aparecen en otros puntos de la vivienda.

Un gran puf naranja se convierte en la nota de color del vestidor y rompe deliberadamente con la serenidad cromática. Es una pieza sencilla, pero suficiente para aportar personalidad a un espacio que de otro modo sería completamente neutro.