Kaia Gerber, rota por la muerte de su hermano Presley: “Eran mejores amigos”

Kaia Gerber, hija de Cindy Crawford y Rande Gerber, se encuentra muy afectada por la trágica muerte de su hermano

El tratamiento prohibido en Estados Unidos al que se sometió Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford, antes de morir: "Me aterrorizaba"

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Kaia Gerber, hija de Cindy Crawoford y Rande Gerber, se encuentra muy afectada por la devastadora pérdida de su hermano Presley, al que consideraba su “mejor amigo”.

Presley fallecía este domingo en un centro de rehabilitación en Santa Mónica. Todo apunta a “una sobredosis fatal y un paro cardiaco" como hipótesis principal alrededor de la causa de la muerte. Las autoridades investigan también el posible origen de las sustancias que estarían relacionadas con el deceso.

“Kaia y Presley estaban increíblemente unidos”, dijo una fuente en exclusiva a ‘Page Six’ el martes, y agregó: “No sé cómo va a seguir adelante sin él”. La modelo de 25 años está sufriendo mucho por la pérdida, ya que tenía un vínculo excepcionalmente estrecho con su hermano mayor, explicó una fuente cercana.

“Eran mucho más que hermanos”, dijo la fuente al citado medio. “Ella está desconsolada. Eran como mejores amigos”. Kaia y Presley son las únicas hijas de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber. Crecieron juntas en Malibú, California.

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Los hermanos estaban tan unidos que Presley incluso se tatuó el nombre de su hermana menor en el brazo en 2018. Los hermanos también estrecharon lazos al seguir los pasos de su famosa madre en el mundo del modelaje. A medida que crecían, Kaia y Presley asistían con frecuencia a eventos juntos.

Presley Gerber falleció el domingo 20 de septiembre a los 27 años de edad. El fallecimiento fue confirmado por Allie Jenkins, representante de Crawford y Gerber, a través de un correo electrónico de respuesta a medios como la revista 'People' y 'CNN.

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La revista informó que la oficina del forense del condado de Los Ángeles también confirmó la muerte del joven, hermano de la también modelo y actriz Kaia Gerber, en un centro de rehabilitación de Los Ángeles sin especificar las causas del deceso.