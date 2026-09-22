Celia Molina Santa Mónica, 22 SEP 2026 - 15:53h.

Presley, hijo de Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, murió mientras estaba ingresado en el centro Resolutions Living

Primeras imágenes de Cindy Crawford, rota, visitando la casa de su hijo Presley horas después de su muerte

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La Oficina Forense de Los Ángeles declaró, el pasado domingo 20 de septiembre, que Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, había muerto en el centro de rehabilitación de lujo de California donde estaba ingresado. Según el informe preliminar de la autopsia, el joven, de 27 años, habría sufrido una sobredosis, que derivó en un paro cardíaco fulminante.

Desde hace años, Presley hablaba públicamente de sus problemas de adicción y de su profunda depresión, hasta el punto de haber creado una iniciativa llamada Mental Health Mondays en sus redes sociales. Cada lunes, como dice su propio nombre, el modelo abordaba distintos aspectos de la salud mental y hablaba sin tapujos de los procesos y la medicación - algo descontrolada, para su gusto - que él mismo estaba recibiendo. Todo con el objetivo de ayudar a otras personas (y a sí mismo) en una situación similar.

Una residencia valorada en 7,7 millones de dólares

Lo paradójico es que Gerber, que combinaba fármacos como el Valium y el Xanax para combatir sus ataques de pánico, según su testimonio en las redes, estaba ingresado en un centro de rehabilitación cuando falleció, presuntamente, por sobredosis, a la espera de conocer los resultados de la autopsia final. Concretamente, el modelo estaba en la residencia Resolutions Living, valorada en 7,7 millones de dólares y situada en el corazón de Santa Mónica (California).

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"Situada en Santa Mónica, California, esta residencia mixta proporciona la estructura, las actividades de ocio, las habilidades para la vida cotidiana, la orientación profesional, la responsabilidad y la comunidad necesarias para apoyar a hombres y mujeres en su camino hacia la recuperación de problemas de salud mental, adicciones y trastornos concurrentes", versa su página web.

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Psiquiatras, un acupuntor y un hipnoterapeuta

La casa cuenta con amplias estancias, una sala de cine, un gimnasio, vistas a la ciudad y a las montañas cercanas, así como una cocina totalmente equipada con comidas elaboradas por chefs:

"Desde comidas preparadas por un chef hasta zonas de descanso al aire libre, nuestros residentes experimentarán una paz y una serenidad como nunca antes habían conocido. La rehabilitación puede ser dura, pero increíblemente gratificante, y hemos diseñado nuestra residencia de recuperación para que sea el complemento perfecto a una jornada de trabajo terapéutico en el programa ambulatorio intensivo que se elija", añade su página.

Según indica el medio americano Page Six, el personal está compuesto actualmente por consejeros titulados, médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, instructores de yoga, un acupuntor y un hipnoterapeuta. En cuanto al tratamiento, el centro indica que los residentes pueden participar en un programa de recuperación de tres fases adaptado a sus necesidades específicas, que incluye todo tipo de actividades:

"A través de una estrecha colaboración con nuestro personal experimentados e animará a los residentes a asumir responsabilidades cada vez mayores para desarrollar su vida personal, profesional y social durante la recuperación. Los residentes participarán en actividades de establecimiento de objetivos, trabajo voluntario y otras actividades de formación del carácter para promover un desarrollo saludable en paralelo a su trabajo de recuperación continuo", concluyen desde la web de la lujosa residencia.