Medios estadounidenses han compartido las últimas imágenes que se grabó Presley Gerber horas antes de su muerte

Novedades sobre la muerte de Presley Gerber

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Santa Mónica12 días después de su muerte, se conocen más detalles de los últimos días que pasó Presley Gerber. El hijo de Cindy Crawford fallecía este pasado domingo 20 de septiembre en el centro de rehabilitación en el que se encontraba ingresado en Los Angeles debido a sus problemas de adicción y de salud mental.

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Precisamente, un día antes de su muerte, el 19 de septiembre, el joven se grabó en el interior del centro de rehabilitación donde horas después fallecería. Ha sido el medio de comunicación 'Page Six' el que ha compartido un vídeo en el que se ve a Presley Gerber llegar a la clínica de desintoxicación el 19 de septiembre, un día antes de morir a los 27 años.

Las últimas imágenes de Presley Gerber

En las imágenes se ve al hijo de la supermodelo y del empresario Rande Gerber al Resolutions Living, centro donde murió a sus 27 años y que se encuentra en Santa Mónica.

Por otro lado, en las imágenes que el mismo Presley Gerber se grabó se le ve con una camiseta blanca de tirantes, un collar plateado y unas gafas negras mientras habla a la cámara. Además, el hijo de la modelo también mostraba cómo era habitación en la que se encontraba ingresado.

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Con dos camas individuales, un cuarto de baño individual y un balcón. Además, según revela el medio de comunicación citado anteriormente el centro de rehabilitación en el que fallecía Presley Gerber cuenta con viviendas, cine, gimnasio, vistas a la ciudad y a las montañas de la zona, así como una cocina completamente equipada con platos seleccionados por chefs para los residentes.

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Su médico le administraba ketamina

Otro de los detalles que se han conocido en los últimos años es que el médico del fallecido Presley Gerber le recetaba ketamina a pesar de los problemas que tenía con ese tipo de sustancias, según informa 'TMZ'.

Según el medio especializado en noticias de sociedad, personas que mantenían contacto habitual con Presley y que tienen conocimiento directo de los hechos aseguran que un médico le administraba ketamina, aun sabiendo que sufría problemas de drogadicción.

La ketamina, un problema recurrente para Presley

La ketamina puede utilizarse para tratar la adicción a las drogas, aunque ese no es el uso aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos, recuerda 'TMZ'.

Según las fuentes consultadas por el medio, la ketamina suponía un problema recurrente para Presley, y sus amigos cercanos están indignados tras saber que el médico le recetaba la sustancia y consideran que debería ser procesado.

La autopsia de Gerber, fallecido en un centro de rehabilitación de Los Ángeles a los 27 años, ya ha sido completada, pero no se ha podido determinar la causa de su fallecimiento, por lo que habrá que realizar pruebas y estudios adicionales, según el Departamento del Médico Forense (DME) de la ciudad californiana.

La trayectoria y la vida de Presley Gerber

El modelo, hijo de Crawford y el empresario Rande Gerber, siguió los pasos de su madre y comenzó a modelar en su adolescencia tras firmar con la agencia IMG Models. A lo largo de su carrera desfiló para firmas de moda como Burberry, Dolce & Gabbana y Moschino.

Debutó en las pasarelas a los 16 años, en un desfile de Moschino celebrado en Los Ángeles. En 2018 vivió uno de los momentos más mediáticos de su carrera, al protagonizar junto a su madre un anuncio de Pepsi para el Super Bowl, en el que ambos rindieron homenaje al comercial que la supermodelo había protagonizado en 1992.

En 2023, durante su participación en el pódcast 'Studio 22', habló sobre cómo usaba sus plataformas para concienciar sobre la salud mental, describiendo este tema como "una parte muy importante de mi vida".

Impulsó su propia iniciativa, 'Mental Health Mondays' (Lunes de Salud Mental), y colaboró con organizaciones no gubernamentales, incluida 'A Sense of Home' —una organización benéfica de Los Ángeles dedicada a ayudar a personas sin hogar—.

El pasado mes de diciembre, Gerber publicó un video en Instagram en el que hablaba sobre los medicamentos que consumía, incluidos antidepresivos y Xanax, entre otros, para paliar los ataques de pánico.