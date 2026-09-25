Celia Molina 25 SEP 2026 - 12:19h.

Presley Gerber, hijo de la súper modelo Cindy Crawford, murió en un centro de rehabilitación de lujo ubicado en Santa Mónica

El lujoso centro de rehabilitación donde murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford: con cine y comidas elaboradas por chefs

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El pasado 20 de septiembre, un día después de ingresar en el lujoso centro de rehabilitación Revolutions Living, cuya residencia está valorada en 7,7 millones de dólares, falleció Presley Gerger, hijo de Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber. A los 27 años, según la llamada a emergencias que ha trascendido días después, el joven habría sufrido una sobredosis que derivó en un paro cardíaco, tiempo después de haberse quejado en público de la falta de pautas sobre los fármacos que le daban los médicos.

Tras pasar años sufriendo por la depresión y la adicción a las drogas, Presley se propuso rehabilitarse y creó una iniciativa, llamada Mental Health Mondays, en la que, cada lunes, desde sus redes sociales, abordaba un tema relacionado con la salud mental. En ciertos momentos, mencionó también la desmedida cantidad de Valium y Sanax que tomaba para sus ataques de pánico.

Con la intención de curarse, el modelo ingresó voluntariamente en Revolutions Living, un centro de rehabilitación de máximo lujo que cuenta con amplias estancias, una sala de cine, un gimnasio, vistas a la ciudad de Santa Mónica y a las montañas cercanas, así como una cocina totalmente equipada con comidas elaboradas por chefs, según informa su página web.

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Envuelto en un delito de drogas y relacionado con una menor

A la espera de saber qué falló exactamente en este centro para que Gerber perdiera la vida a las 24 horas de su llegada, el medio estadounidense Page Six ha confirmado varios y preocupantes datos sobre el pasado del actual dueño de Revolutions Living, el doctor Reza Nabavi.

Esta página asegura que, en febrero de 2002, dos años antes de obtener su doctorado en psicología clínica en la California School of Professional Psychology, Nabavi fue detenido después de que agentes del Departamento de Policía de Oakland lo encontraran dormido en un vehículo, en una zona conocida por la "frecuente actividad relacionada con narcóticos y la prostitución".

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Le denegaron la licencia de piscología dos veces

Nabavi, que entonces tenía 25 años, se encontraba con una menor de 15 años. Según los documentos oficiales, ella declaró a los agentes que no lo conocía bien y que estaba bajo los efectos de la metanfetamina. Tras registrar el vehículo de Nabavi, la policía afirmó haber encontrado metanfetamina, marihuana, un cuchillo de caza, una pistola y munición.

En septiembre de 2004, el futuro propietario de Revolutions Living presentó una solicitud de registro como psicólogo ante la Junta de Psicología de California. Según documentos oficiales, la solicitud fue denegada ese mismo mes debido a "una condena penal, una condena por un delito sustancialmente relacionado con las cualificaciones y el ejercicio de la psicología, el consumo de una sustancia controlada y una conducta poco profesional".

Tras una nueva denegación en mayo de 2005, Nabavi finalmente logró registrarse como psicólogo en diciembre de 2006, cumpliendo con los términos y condiciones de su periodo de prueba. La Junta de Psicología de California —que autorizó la finalización anticipada del periodo de prueba del doctor en mayo de 2008— indica actualmente que la fecha de vencimiento de su licencia es el 30 de junio de 2028.