Redacción Uppers 19 OCT 2026 - 13:27h.

El legendario cineasta de 90 años se rinde ante las obras de Murillo, El Greco, Velázquez y Goya: "Es simplemente un banquete"

¿A qué restaurantes ha ido Woody Allen en Madrid?

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Madrid lleva semanas descubriendo en algunos de sus rincones más emblemáticos a Woody Allen. El legendario director de 90 años rueda en la capital española su nueva película, lo que significa que cualquiera podría toparse de improviso con el responsable de 'Annie Hall' y 'Manhattan' dando órdenes a sus actores por las calles y plazas de los distritos de Centro, Retiro y Salamanca.

Y entre escena y escena, el cineasta también tiene tiempo de imbuirse del espíritu madrileño visitando algunos de los tesoros más preciados de la ciudad, como el Museo del Prado. El director de 'Vicky Cristina Barcelona' se ha deleitado ante las obras de Murillo, El Greco, Velázquez y Goya, y precisamente delante de 'Los fusilamientos del tres de mayo' ha dedicado unas palabras a cámara recogidas por los responsables de la pinacoteca.

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"Vivo en Nueva York, donde hay varios museos, pero no hay nada como el Prado. Nunca he visto nada igual, es realmente un placer y un privilegio poder estar en una sala de un museo con una colección enorme y estupenda como esta", ha ensalzado el también clarinetista ocasional.

"He estado en muchos de los grandes museos del mundo y el Prado es lo más excepcional que puedes encontrar. La colección es estupenda, todos los cuadros son magníficos, no los puedes ver en ningún otro lugar del mundo; y las pinturas españolas, los Velázquez, los Murillos y los Goyas... Es simplemente un banquete", ha subrayado.

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Más de 30 localizaciones

Por el momento se ha podido ver a Allen rodando en el Paseo del Prado y en la plaza de Oriente, pero también tiene previsto filmar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando o en Aranjuez, entre casi más de 30 emplazamientos. Su intención declarada es que Madrid tenga presencia propia en la historia que quiere contar, siguiendo una fórmula que ya ha empleado con ciudades como Nueva York, París, Roma y Barcelona.

¿De qué trata la película? Allen ha ofrecido algunas pistas, aunque mantiene bajo reserva los detalles concretos de la trama. En su presentación pública describió el proyecto como una comedia ambientada en el mundo diplomático, con romance, intriga e infidelidades, una combinación que encaja con algunos de los temas recurrentes de su filmografía. Las relaciones sentimentales complicadas, los secretos, las contradicciones de la burguesía urbana y las decisiones que alteran la vida aparentemente ordenada de sus protagonistas han alimentado muchas de sus historias.

El proyecto se conocía inicialmente con el título provisional WASP 2026, pero ese nombre no es el definitivo. Lo único confirmado sobre este último es que incluirá la palabra Madrid, de acuerdo con las condiciones del patrocinio institucional.

Un elenco muy variado

La película reúne a intérpretes de distintas procedencias. Entre los nombres anunciados figuran Alexi Wasser, conocida por 'Messy' y 'Girls'; Jemima Kirke, que también participó en 'Girls' y en 'Sex Education'; el actor español Peter Vives, con trabajos en 'El tiempo entre costuras' y 'Velvet'; Marton Csokas, vinculado a producciones como 'El Señor de los Anillos' y 'The Equalizer'; y Jakob Oftebro, que ha participado en 'Kon-Tiki' y 'Hamilton'. A este reparto se incorporan más de 50 actores españoles, entre ellos Jordi Mollà y Paloma Bloyd.

La película cuenta con un presupuesto anunciado de 12 millones de euros. El Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid aportan 1,5 millones cada uno, de modo que la financiación pública conjunta asciende a tres millones. El resto de la producción se apoya en las empresas y entidades participantes en el proyecto. Entre las productoras figuran Wanda Visión y Gravier Productions, vinculada al propio Allen, junto con otros socios. Este largometraje será el número 51 de la carrera como realizador de Allen, y quién sabe si el último.