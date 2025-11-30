Woody Allen está considerado como uno de los directores de cine más prolíficos y singulares de las últimas décadas

Dylan Farrow, hija adoptiva de Woody Allen y de Mia Farrow, acusó al director de haberla sometido a varios episodios de abuso sexual

Woody Allen cumple este domingo 30 de noviembre 90 años. Nacido como Allan Stewart Konigsberg, en Nueva York, Allen se ha convertido gracias a su trayectoria en uno de los cineastas más prolíficos y singulares de las últimas décadas. Su nombre se asocia de inmediato con un estilo propio: humor personal, personajes neuróticos, reflexiones sobre la vida urbana y una forma particular de entender las relaciones personales.

Aunque su trayectoria profesional reúne decenas de películas, reconocimientos internacionales y un sello creativo inconfundible, su vida privada ha despertado tanta atención como su obra, especialmente sus relaciones amorosas y la manera en que estas han influido en cómo se le percibe dentro y fuera del ámbito cinematográfico.

Su impecable trayectoria en el mundo del cine

Comenzó su carrera al trabajar como guionista y humorista antes de debutar en la dirección a finales de los años sesenta. Durante los setenta y ochenta consolidó su prestigio con títulos que hoy forman parte de la historia del cine, como 'Annie Hall' o 'Manhattan'.

Su capacidad para combinar la comedia con el drama humano lo convirtió en una referencia del cine estadounidense. A lo largo de los noventa y de los 2000, se encargó de realizar una filmografía mixta, con películas notables como 'Sombras y niebla', 'Balas sobre Broadway', 'Desmontando a Harry' o 'Vicky, Cristina y Barcelona'.

Los 90 estuvieron marcados por una variedad de géneros. Durante estos años, Allen probó con el drama intenso y la comedia negra. Su trabajo se volvió más introspectivo y experimental. Las películas abordaban temas como las relaciones de pareja, la moralidad, la mortalidad y la fama, a menudo con un tono más serio y complejo.

Sin embargo, a partir de 2005 el director decidió pegar un cambio de ruta y apostó por una nueva etapa en la que probaba con el cine europeo con películas como 'Match Point', ambientada en Londres, y 'Vicky Cristina Barcelona', ambientada en España. Estas producciones marcaron un cambio de escenario geográfico, manteniendo los temas de la fatalidad, el amor y la traición que ya eran característicos de su obra.

A lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios, entre ellos cuatro Premios Óscar en categorías como Mejor Director y Mejor Guion Original.

Su vida personal, marcada por su matrimonio con Soon-Yi Previn

Más allá del cine, la vida sentimental del director ha protagonizado titulares desde hace décadas. Su primera etapa personal conocida está marcada por su relación con la actriz Louise Lasser, con quien estuvo casado a finales de los años sesenta.

Tras su divorcio, Allen mantuvo diferentes relaciones, pero ninguna tan mediática como la que comenzó con la actriz Mia Farrow en los años ochenta. Aunque nunca se casaron, formaron una pareja que se convirtió en referente en el mundo cultural.

En 1987, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo biológico, Ronan Farrow. Después, el director y la actriz estadounidense adoptaron a Moses Farrow y, posteriormente, A Dylan Farrow, hija de la pareja que es conocida por sus acusaciones públicas de abuso sexual contra Woody Allen cuando era niña.

El caso se destapó gracias a una carta que envío la propia Dylan Farrow al periódico 'The New York Times' en 2014. Comunicado que inspiró el documental de HBO 'Allen v. Farrow' donde Dylan Farrow relataba que el director la habría llevado cuando ella tan solo tenía siete años a un ático oscuro de la casa familiar en Connecticut, le pidió que se acostara boca abajo y abusó de ella.

Dylan Farrow aseguraba que estos abusos le causaron durante años episodios de ansiedad, desórdenes alimenticios y dificultades para relacionarse.

Nada más hacerse pública estas acusaciones, Woody Allen negó las declaraciones de su hija adoptiva calificándolas de "falsas y vergonzosas" y argumentando que fueron el resultado de una campaña de difamación orquestada por Mia Farrow en medio de una amarga batalla por la custodia y tras descubrirse su relación con Soon-Yi Previn, otra hija adoptiva de Mia Farrow.

A principios de los años noventa, cuando Woody Allen y Mia Farrow se separaron la ruptura se convirtió en un tema de enorme repercusión mediática. En ese contexto salió a la luz la relación de Allen con Soon-Yi Previn, hija de Farrow de una unión anterior y que nunca fue adoptada formalmente por el director.

Aunque la relación entre Allen y Previn despertó una gran controversia pública en su momento, ambos han defendido que su historia comenzó cuando ella ya era adulta. De esta forma, el actual matrimonio se ha defendido de todas las acusaciones que apuntaban a un abuso de poder del director sobre la actriz e hija de Mia Farrow.

Junto a Soon-Yi Previn, actual mujer con la que se lleva 35 años, el director adoptó a otras dos hijas a las que llamaron Bechet Allen y Manzie Tio Allen.

Su historia personal, especialmente sus relaciones amorosas, se ha convertido en un elemento inseparable de cómo lo percibe el mundo. Y aunque sus películas continúan siendo analizadas por críticos y espectadores, su vida íntima sigue siendo uno de los capítulos que más aleja al director del público.