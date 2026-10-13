¿A qué restaurantes ha ido Woody Allen en Madrid?

Rocío Ponce 13 OCT 2026 - 12:50h.

Seguimos los pasos de Woody Allen por los restaurantes de Madrid que ha elegido mientras rueda su película nº 51, una comedia con Peter Vives y Alexi Wasser

El restaurante favorito de Woody Allen en Barcelona que visita siempre que está en la ciudad

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A Madrid le ha tocado una comedia. La película nº 51 de la filmografía del aclamado Woody Allen se está rodando en la capital desde inicios de octubre y, según explicó en la rueda de prensa, "es una comedia en una atmósfera diplomática y con gente de negocios. Y Madrid me parecía el lugar lógico. Había trabajado en San Sebastián y Barcelona, pero Madrid traía un aire fresco”. Para protagonizar la cinta que aún no tiene título, ha elegido a la estadounidense Alexi Wasser, y al actor español-neozelandés Peter Vives. “Interpreto a un diplomático y Wasser a mi mujer”, aseguró Vives a los medios. “Creo que se parece a 'Misterioso asesinato en Manhattan', tiene algo de comedia naturalista”, añadió Wasser. El reparto de la cinta incluye también a caras conocidas de nuestro cine y televisión como Jordi Mollà y Paloma Bloyd.

Más allá de poder encontrarnos con el rodaje de Allen por las calles de Madrid y Aranjuez, también existe la posibilidad de ver al neoyorquino de 90 años (generalmente acompañado de su mujer, Soon-Yi Previn), como si fuera un local más, disfrutando de la amplia y competitiva oferta gastronómica que ofrece la capital. Aunque eso sí, alojándose en el Mandarin Oriental Ritz Madrid mientras trabaja en su nuevo proyecto.Seguimos los pasos de Woody llen y Soon-Yi por los restaurantes de Madrid, una ruta variada de lo más interesante y una tienda de un producto tradicional español irresistible.

La Lonja del Mar, en la plaza de Oriente

Frente al Teatro Real, La Lonja del Mar es uno de los restaurantes que ha convencido a Woody Allen, que lo ha visitado en dos ocasiones. Su propuesta, autodenominada como "alta cocina marinera", tiene un enfoque de lo más interesante con opciones de taberna, restaurante y barra. No nos extraña que haya acabado allí cuando hasta los reyes Felipe y Letizia son devotos de su forma de presentar y seleccionar el marisco.

Si quieres la experiencia más tranquila y discreta, como la del cineasta, lo ideal es el elegante espacio del restaurante, que cuenta con una carta en la que el bogavante se convierte en el gran protagonista junto al producto fresco y una cocina marinera basada en sabores auténticos. Cuenta con un menú de 85€ y la opción de pedir también a la carta platos icónicos como su bogavante azul nacional, la ostra a la japonesa, la croqueta de gamba roja de Denia y la lubina salvaje. También tienen arroces y varias opciones de carne para el que así lo prefiera (chuletón de vaca, steak tartar o solomillo de la sierra de Madrid).

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Asador Gonzaba en el barrio de Salamanca

Otro de los restaurantes elegidos por el director de 'Annie Hall', 'Manhattan' y otras películas imprescindibles, fue un asador gallego que está más que acostumbrado a recibir a famosos de todo tipo, desde futbolistas, a actores y cantantes internacionales. Fundado hace casi cinco décadas por el empresario José Hernández, este asador de impresionante bodega cuenta con una carta amplia que incluye pescados salvajes, carnes a la brasa y mariscos frescos.

El arroz de chuletón se ha convertido en uno de los platos más pedidos y que definen desde el restaurante como "un arroz con carácter: intenso, sabroso y coronado con un chuletón jugoso en su punto y alcachofas doradas. De esos platos que se ponen en el centro de la mesa… y hablan por sí solo". Si Allen se dejó aconsejar, seguro que no salió sin probar el chuletón de vaca suprema rubia gallega, la tortilla de patatas estilo Betanzos (imprescindible) y el pulpo a la brasa. El ticket medio del Asador Gonzaba se situaría entre 70 y 90€ por persona.

El restaurante chino Bao Li

Situado en la calle Jovellanos, frente al Teatro de la Zarzuela y a pocos metros del Congreso de los Diputados, el restaurante especializado en cocina cantonesa y en la reinterpretación contemporánea de sus recetas tradicionales acogió a uno de sus clientes más singulares, el director Woody Allen. "Durante la comida, Woody Allen pudo disfrutar de una selección de platos representativos de la carta, entre ellos el hilo de seda black de wagyu, el hilo de seda de pato laqueado, la sopa agripicante con setas del bosque y los canelones de arroz con langostinos en dos texturas.

El recorrido gastronómico incluyó también el crujiente de bogavante con mango, maracuyá y caviar, el Wellington de ibérico Char-Siu y el cangrejo real con salsa de jengibre y canelones de arroz artesanal", explican desde el restaurante sobre lo que pidieron. Una selección que reúne distintas técnicas, texturas y sabores de la cocina cantonesa de este restaurante que celebra su tercer aniversario, un proyecto que forma parte del Grupo China Crown, fundado por la chef María Li Bao, embajadora de la cocina china en España. El precio medio por persona para comer en el restaurante Bao Li en Madrid ronda entre los 80 € y los 120 € (también cuentan con menú degustación de varios precios).

Lo que se llevará de recuerdo...

Puede que sea capaz de no comérselos antes de volver a casa (lo dudamos) o que tenga que volver a comprar más. Woody Allen y su mujer fueron fotografiados visitando la tienda Torrons Vicens del Paseo del Prado, una de las cuatro que tiene la firma de turrones en la ciudad. Se trata de una histórica empresa española productora de turrones y dulces artesanales, fundada en 1775 en la localidad de Agramunt (Lérida) que, además de tener 400 variedades, destaca por elevar el producto al hacer colaboraciones con chefs como Albert Adrià, Ferran Adrià, Jordi Roca, Ángel León y Quique Dacosta para crear líneas de autor irrepetibles. Woody Allen seguro que no ha probado algo igual y que descubre en estos turrones un nuevo bocado y sabor que le hará volver mucho más a Madrid y a España, en general.