Lorena Romera 20 OCT 2026 - 09:00h.

La pareja de exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' celebra el paso más importante en su relación

Tras más de cuatro años de relación, Rosario Matew y Stiven Iniesta anuncian una noticia muy especial

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Rosario Matew y Stiven Iniesta han compartido una feliz noticia con sus seguidores. La pareja de exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' ha dado el paso más importante de su noviazgo tras más de cuatro años juntos. La de Elche y el murciano han publicado en sus respectivas redes sociales el anuncio con una emocionante publicación en la que celebran este significativo hito que marca un antes y un después en su relación.

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De manera completamente inesperada, Rosario y Stiven han hecho las delicias de sus seguidores con este anuncio tan especial: "Con muchas lágrimas en los ojos, por fin podemos contaros que nos hemos tirado a la piscina de cabeza y somos propietarios juntos". Una etapa que afrontan con mucha emoción y de la que ya han empezado a compartir los primeros momentos a través de Instagram: desde la firma de los documentos oficiales hasta la primera vez en la vivienda, ya convertidos en los dueños. Un momento que han sellado con un beso de película.

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Este gran hito llega tras consolidar una historia de amor que, en un punto, estuvo marcada por una serie de altibajos. La pareja, que empezaron su relación a principios de 2022 -y lo hicieron oficial en abril de ese mismo año tras disfrutar de una romántica escapada a Roma- vivieron una ruptura en enero de 2025. Sin embargo, decidieron darse una segunda oportunidad junto antes de la participación de la influencer en 'Supervivientes 2025'. Ahora, con la adquisición de esta vivienda, la pareja da inicio a su proyecto de futuro.