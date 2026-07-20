Equipo Outdoor 20 JUL 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido con sus seguidores los contratiempos que ella y su pareja han vivido durante su viaje a Grecia

Críticas a Rosario Matew por el contenido que sube a sus redes sociales: “Ya cansa”

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Rosario Matew y Stiven Iniesta están viviendo unas vacaciones en Grecia con más sobresaltos de los esperados. La pareja de exconcursantes de 'La isla de las tentaciones', que ya vivieron un buen susto durante su viaje a Los Ángeles, han compartido con sus seguidores una serie de contratiempos que han marcado el arranque de esta nueva escapada.

Todo ha empezado con el coche. Los primeros días de viaje, la pareja escuchó un pitido extraño mientras conducían, pero decidieron no darle mayor importancia. El aviso, sin embargo, era serio: se trataba de la batería, que terminó por agotarse por completo, dejando el coche inservible en pleno viaje. No es la primera vez que Rosario arrasta las consecuencias de sus aventuras, ya que meses atrás mostró las secuelas físicas que todavía arrastra de su paso por 'Supervivientes'.

El mal tiempo tampoco les ha dado tregua al principio de la escapada, algo que se ha sumado a otro incidente mucho más doméstico: Stiven ha roto la cama de la habitación al tirarse sobre ella, un momento al que él mismo ha querido quitarle hierro bromeando sobre que "tiene el culo gordo". Rosario también ha reconocido que le ha dado bastante vergüenza tener que explicárselo al personal del hotel.

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Muchas seguidoras les han preguntado por el calor sofocante y la masificación de turistas, algo habitual en los destinos griegos en pleno verano. La pareja ha querido ser transparente al respecto: aseguran que, al haber viajado entre semana, apenas se han encontrado con aglomeraciones, pudiendo sentarse y comer donde han querido sin ningún problema. En cuanto al calor, lo relativizan comparándolo con las temperaturas de sus ciudades de origen: mientras que en Grecia rondan los 26 o 27 grados, en Elche, de donde es Rosario, suelen alcanzar los 35, y en Murcia, tierra de Stiven, hasta los 40.

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A pesar de los contratiempos, la pareja se lo está tomando con humor y no ha dejado de disfrutar del viaje. Sus stories también dejan ver otra cara de la escapada: paisajes, vistas al mar y comidas que no han dudado en enseñar con todo detalle, la prueba de que, más allá de los imprevistos, lo están pasando en grande.

Entre el coche averiado y la cama rota, Rosario y Stiven han demostrado que ni los imprevistos han logrado aguarles esta escapada por Grecia, que están disfrutando con más calma de la que esperaban y sin dejar de compartir cada detalle con sus seguidores.