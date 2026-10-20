Lorena Romera 20 OCT 2026 - 13:46h.

La reportera anuncia el final de su relación poco más de un año después de nacer su hija

La periodista argentina ha emitido un comunicado explicando el motivo de la ruptura

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Sol Macaluso ha anunciado el final de su relación con Gennaro Arrichiello. Tras casi cuatro años de relación y poco más de un año después de haber dado la bienvenida a su primera hija en común, la periodista argentina de 31 años ha confirmado públicamente su separación del italiano a través de un comunicado en el que explica el motivo del final de su noviazgo.

Las sospechas de sus seguidores sobre un posible distanciamiento en la pareja llevaban días cobrando fuerza. Para frenar las especulaciones, la comunicadora -célebre por su cobertura sobre el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia para Mediaset y su posterior paso por 'GH VIP'- ha confirmado la noticia de forma sincera a través de su perfil de Instagram.

"Aunque muchísimos de ustedes ya lo intuían, quiero confirmarles por mi parte que hace unas semanas Gennaro y yo tomamos la decisión de separarnos", ha comenzado explicando. Respecto a los motivos que los han llevado a tomar caminos separados, la nacida en Buenos Aires ha explicado que tenían formas diferentes de ver la vida.

"Nuestros objetivos y prioridades no estaban alineadas en estos momentos. Aún así continuaremos criando a nuestra hija con todo el respeto y amor que ella merece", reflexiona. Un cambio que la reportera pretende afrontar son serenidad y madurez: "Empieza una nueva etapa en mi vida, una que nunca me imaginé, pero espero que me acompañen con el mismo respeto y cariño con el que lo han hecho siempre. Gracias por entender", ha concluido.

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La relación de Sol Macaluso y Gennaro Arrichiello

Sol Macaluso y Gennaro Arrichiello comenzaron su noviazgo en noviembre de 2022. Su relación se consolidó con rapidez, protagonizando una romántica pedida de mano en junio de 2023, cuando Gennaro le pidió matrimonio en el Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles.

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Pero el camino hacia la maternidad no estuvo exento de dificultades para la pareja. Tras sufrir la dolorosa pérdida de dos embarazos -el primero de ellos gemelar-, la vida les brindó la mayor de sus alegrías en julio de 2025, cuando la periodista dio a luz por cesárea a su primera hija, Bella. Ahora, poco más de un año después de aquel nacimiento, han decidido poner punto y final a su noviazgo.