Lorena Romera 20 OCT 2026 - 10:00h.

La camarera de 'First Dates' y el ganador de 'Supervivientes' posan juntos y se declaran su amor

Lidia Santos: de su carrera como modelo a su paso por Honduras

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Lidia Santos y Christofer Mateo han confirmado su relación, convirtiéndose en una de las parejas más inesperadas de la temporada. La camarera de 'First Dates' y el ganador de 'Supervivientes' han anunciado que están juntos con una romántica publicación publicada a través de sus respectivos perfiles de Instagram. Un post que el exparticipante de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' ha acompañado con una preciosa carta de amor.

Junto a un vídeo en el que podemos verles disfrutando de planes de lo más románticos, escuchando música en directo a la luz de las velas, y con unas imágenes en las que podemos verles en la parte trasera de un coche, acompañados de su mascota, la pareja ha celebrado su relación: "No es suerte. Es encontrar a alguien que juega en tu mismo equipo".

Pero, sin duda, el momento más especial ha llegado de la mano el ganador de 'Supervivientes' en la edición de 2015, que se ha sincerado sobre lo muy enamorado que está de su chica: "A veces la miro sin que se dé cuenta, en esos momentos cotidianos en los que no hacemos nada especial, y descubro que su sola presencia vuelve extraordinario lo simple. Llegó cuando menos la esperaba, pero despertó en mí algo que, sin saberlo, llevaba toda la vida deseando sentir".

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Lo que más sorprende a Christofer Mateo es que, "entre tantas casualidades de la vida", una de ellas le llevara hasta la modelo. "Ahora, cuando la tengo entre mis brazos, entiendo que nunca había necesitado tan poco para sentir tanto, qué suerte la mía", escribe el empresario. El romance, como cabía esperar, ha pillado por sorpresa a los seguidores de Lidia Santos, que hace unas semanas protagonizaba uno de los momentos más sonados de la temporada de 'First Dates' al cambiar de registro y tener su propia cita.

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Un soltero llegaba al programa para tener una cita con otra comensal. Sin embargo, la altura del joven no pasó desapercibida para Lidia, que trabaja de camarera en el programa. La joven no duró en acercarse y decirle: "increíble". A lo que él le devolvió: "tú también eres increíble". La chispa saltó entre ellos de inmediato y ella admitió a Carlos Sobera que ninguna persona le había removido tanto desde su última ruptura. Poco después, el presentador le entregó a la malagueña un mensaje en el que el soltero le pedía una cita. Ella aceptó.

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Tal y como se prometían, la pareja tuvo una cena. Una velada que terminaba con ellos bailando salsas a solas y con una petición: ella le pedía que fueran un día a bailar. "Me he puesto nerviosa y un poco tontita, me ha entrado un pellizquito", comentaba la joven. Pero lo suyo debió quedarse ahí, ya que Lidia Santos se declara ahora ciegamente enamorada de Christofer Mateo, al que le ha declarado su amor públicamente a través de Instagram con su primer posado juntos.