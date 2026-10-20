Lorena Romera 20 OCT 2026 - 16:00h.

La hija de Paz Padilla termina en dependencias policiales tras concluir su luna de miel

Anna Ferrer Padilla oficializan su boda: el look de la hija de Paz Padilla, por 348 euros y de firma española

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Anna Ferrer Padilla ha vivido un regreso agridulce tras su idílica luna de miel. La hija de Paz Padilla ha puesto fin a su espectacular viaje de novios, que la ha llevado a recorrer parajes idílicos de África, para reencontrarse de golpe con la realidad en España... y terminar en dependencias policiales.

Su viaje de novios ha estado dividido en dos fascinantes etapas. Por un lado, una aventura inolvidable en Botsuana, explorando zonas como Savute y el impresionante Delta del Okavango. Por otro, unos días de desconexión total en la isla de Desroches, en Seychelles, un destino que la influencer ha calificado como mágico e inolvidable.

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"Nunca me había sentido tan relajada, tan llena, tan agradecida a la vida, tan feliz. No sé cómo voy a superar estos días, pero sé que voy a volver mentalmente muchas muchas veces", confesaba en sus redes sociales sobre esta última parada, añadiendo que guardará este refugio en su memoria para cuando haga frente al frío de Madrid, "cuando esté triste, ansiosa, a la espera de una prueba médica, cuando me sienta mayor o fea o perdida".

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Sin embargo, el aterrizaje en la península no ha podido ser más agitado. Tras empezar la jornada de lunes con energía, lista para ir a la oficina con su tupper en el bolso, la cosa terminó torciéndose nada más cruzar la puerta del portal: "Ha sido salir por la puerta de mi edificio y... de ahí para abajo", ha explicado con resignación.

Poco después, la joven ha desvelado el insólito desenlace de la mañana: "Solo os digo que he acabado en comisaría... ya os contaré". A pesar de este contratiempo a su regreso de vacaciones, la hija de Paz Padilla ha querido tranquilizar a sus seguidores. "Pero bueno, nada grave y nada que no tenga solución. No os preocupéis", ha aclarado, dejando entrever que el incidente podría quedarse en un mero trámite.

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Para olvidar el mal trago, nada mejor que uno de sus platos favoritos. Y es que la influencer ha cerrado la jornada con un reconfortante caldo casero: "¡Y ahora un pucherito de mi tía Sole! Ahora sí que acaba bien el día". Por el momento, se desconocen más detalles de este incidente y del motivo por el que habrá terminado en comisaría. Habrá que esperar a ver si Anna Ferrer Padilla decide explicarlo.