Lorena Romera 20 OCT 2026 - 11:32h.

La sobrina de Isabel Pantoja rompe su silencio tras el revuelo por el puente de las emociones de su exmarido

Sale a la luz la verdadera relación de Anabel Pantoja y Omar Sánchez: "Hablan cuatro veces a la semana"

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Anabel Pantoja ha lanzado un contundente mensaje en medio del revuelo mediático provocado por las recientes declaraciones de su exmarido, Omar Sánchez, en el puente de las emociones en 'Supervivientes All Stars'. La sobrina de Isabel Pantoja ha respondido con un contundente vídeo desde su refugio en Canarias -casa de la que ahora se ha visto obligada a alejarse tras su mudanza a Sevilla para estar más cerca de su madre y de su pareja, David Rodríguez, afincado en Córdoba por su clínica de fisioterapia-.

A través de su perfil de Instagram, la influencer ha compartido unas imágenes cargadas de significado en las que se la ve disfrutando de su residencia canaria, situada en Arguineguín. Un vídeo que acompaña de una reflexión que no deja lugar a dudas: "Gracias, querida isla, por hacer ubicar mi cabeza cuando más lo necesito. Aún tienen el valor de atreverse a decir que no te quiero y que no formo parte de ti".

Un contexto marcado por las declaraciones de Omar Sánchez

Unas palabras que llegan en un momento de lo más significativo, justo después de que Omar Sánchez se abriera en canal en su paso por el 'puente de las emociones'. En su intervención, el canario habló por primera vez de su historia de amor con Anabel, asegurando que ella "no se casó enamorada" y sacando a la luz el sufrimiento que arrastró tras su separación.

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El windsurfista confesó que ya en 2021 se planteó no darse el 'sí, quiero' debido a una convivencia que ya hacía aguas, afirmando que "ella no se casó enamorada". Además, relató el dolor que sintió al ver cómo su matrimonio se desmoronaba y cómo la aparición de Yulen Pereira terminó por hundirle, reprochando a la colaboradora que jugara con las esperanzas de alguien que seguía queriéndola.

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"El daño que me hizo me rompió en pedazos [...] crear falsas esperanzas a una persona que está enamorada, es muy duro", expresó en pleno prime time. Mientras el debate en los platós y en las redes sigue abierto sobre lo que ocurrió entre ellos, Anabel Pantoja ha roto su silencio con este mensaje velado sobre su amor por Canarias, que desde hace años se ha convertido en su particular refugio.