Celia Molina 09 JUL 2026 - 15:17h.

El famoso futbolista le ha regalado un bonito detalle a su novia, la influencer Inés García, el día de su 21º cumpleaños

Lamine Yamal vuelve a demostrar en público su amor a su novia Inés García tras su apoyo en el Mundial 2026: "Mi chica"

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Desde que Lamine Yamal y su novia, la influencer Inés García, hicieron pública su relación en la cena de campeones del Barcelona FC, que se celebró en el restaurante Casanova Beach de Castelldefels el pasado mes de mayo, esta parejita no para de dedicarse románticos mensajes en las redes sociales. Gracias a sus publicaciones, sabemos que la creadora de contenido se encuentra en Dallas, Estados Unidos, apoyando al máximo al futbolista durante el desarrollo del Mundial de Fútbol.

Gracias a un efectivo juego en equipo, y a los oportunos goles de Oyarzabal y Mikel Merino, nuestra selección está a punto de jugar en partido de cuartos de final contra Bélgica. El encuentro tendrá lugar este viernes, 10 de julio, a las 21:00 h (hora peninsular), justo un día después de que Inés García haya cumplido los 21 años.

Ella misma ha comunicado a sus seguidores que había empezado a celebrar su aniversario de vida y ha mostrado el romántico regalo que le ha hecho Lamine: una especie de libro rosa con una infografía de los dos, junto a la frase: "La felicidad que no sabía que existía".

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"El mejor regalo que me han hecho"

En otra de las carátulas, también pone: "Nunca digas nunca", algo a lo que Inés ha reaccionado escribiendo: "El mejor regalo que me han hecho nunca", por lo que queda más que constatado que su relación de pareja va viento en popa.

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Durante los últimos días, Inés ha posado con las distintas camisetas de la selección española de fútbol, para dar ánimos a su novio en el Mundial. Unas fotos y frases de apoyo a los que Lamine contesto con un cariño "Mi chica". Y, entre todas las imágenes de Inés, ha destacado una en la que aparece con un flamante collar de oro rosado y diamantes de alta calidad - según lo describió la revista 'Hola' - en la que se cuenta simbólicamente la trayectoria futbolística de Yamal.

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El collar de diamantes en el que todos se han fijado

El collar reúne varios elementos que hacen referencia a la carrera jugador: aparecen los dorsales 41, 27 y 19, números que resumen las distintas etapas de Lamine Yamal desde su debut hasta su consolidación en la élite. También hay una corona, un símbolo asociado a una de las celebraciones más reconocibles del jugador y al logotipo que Adidas creó para él.

A ello se suma el número 304, una referencia al código postal de Rocafonda, el barrio de Mataró donde creció el internacional español y al que sigue haciendo constantes guiños. Además, en la zona inferior se puede observar un segundo collar con las iniciales "LY", coincidiendo con las letras del nombre de Lamine Yamal.

Los fans de Inés esperan que ésta se encuentre de nuevo en el estadio de Dallas el próximo viernes, en un partido tan decisivo para España como es cuartos de final del Mundial. Y, aunque es cierto que Lamine todavía no ha marcado ningún gol en el torneo, sus pases están siendo claves para las jugadas en equipo que han llevado a nuestra selección a ser uno de los rivales más temidos.