Lamine Yamal e Inés García vuelven a demostrarse su amor en público en pleno Mundial 2026

Lamine Yamal e Inés García han vuelto a demostrarse el uno al otro su amor en público en pleno Mundial 2026

Lamine Yamal, con su nueva novia, Inés García, en un significativo evento: quién es ella y lo que se sabe de su relación

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AtlantaA pesar de que su historia de amor no salió a la luz hasta finales de abril cuando fueron sorprendidos disfrutando de una cita romántica en un exclusivo restaurante de Sitges, la relación de Lamine Yamal e Inés García parece que está ya más que consolidada

Ya lo demostró el futbolista cuando presentó oficialmente a su nueva novia en la fiesta con la que la plantilla del Barça celebró por todo lo alto el título de Liga el pasado 20 de mayo en Barcelona, y por si quedaba alguna duda, la influencer ha viajado hasta Estados Unidos para apoyar a su novio en los partidos que disputa junto a la Selección Española.

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La relación de Inés García y Lamine Yamal

Lejos de intentar pasar desapercibida, la sevillana ha publicado a través de sus redes sociales diferentes instantáneas posando con la camiseta de 'La Roja' con el nombre y el número de su chico, el 19.

Con un carrusel de fotografías, la joven mostraba el apoyo a su chico minutos antes del partido de La Roja contra Arabia Saudí celebrado este domingo en la segunda jornada del Mundial.

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Como cualquier pareja de su edad, el futbolista aprovechaba y tenía un gesto de cariño con la influencer dejando un comentario en la publicación en el que se podía leer "mi chica" y un emoji que demostraba la debilidad del futbolista con la 'influencer'.

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Tan solo unas horas después, era el mismo futbolista el que también usaba sus redes sociales para mostrar a sus seguidores lo enamorado que está. En su caso, Lamine Yamal subía a sus historias una imagen junto a Inés García mientras los dos posaban para un selfi después de disfrutar de una cena en compañía.

Lamine Yamal: "Queríamos desquitarnos, somos favoritos"

Volviendo al terreno de juego, el extremo de la selección española de fútbol Lamine Yamal ha reconocido que sí estaban "picados" y por eso se "desquitaron" contra Arabia Saudí este domingo en el 4-0 de la segunda jornada del Mundial, para recordar que son "favoritos" al título.

"Queríamos desquitarnos, se han dicho muchas cosas que no eran verdad, como que ya no éramos la misma España. Somos los mismos, pero el primer partido tuvimos un tropiezo. Muy contento, muy feliz, seguiremos así", dijo el atacante en la zona mixta del Estadio Mercedes-Benz de Atlanta (Estados Unidos).

El jugador del FC Barcelona, recién recuperado de lesión, fue la gran novedad en el once, pendientes todos de cuántos minutos tendría tras jugar apenas 20 contra Cabo Verde. "Hemos sacado una buena ventaja en la primera parte y he podido descansar. Si hubiera sido la final hubiese estado al 100%, pero no somos tontos tampoco. No iba a estar al 100% con 3-0 en el minuto 40. Hay que tener cabeza, pero para eso está el míster, para que me dé calma", afirmó.

"El cariño que me están dando es increíble, me hace salir con más fuerza. Marcar mi primer gol en el Mundial ha sido especial", añadió, recordando a su familia, pareja y amigos. Además, Lamine recordó que siguen siendo favoritos no solo por él. "Rodri, Pedri, tenemos a Nico, Olmo, Mikel, Cucurella, todos somos muy buenos. Somos jugadores de talla mundial y por eso somos favoritos", dijo.

Además, el joven internacional español confesó que las críticas del debut el pasado lunes sí le picaron. "Si me pico jugando a la play con esto más aún. Seguimos con la mentalidad de que hay que ganar todos los partidos", terminó.