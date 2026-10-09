Inés García, novia de Lamine Yamal, deja de seguir a VOX tras sufrir mensajes de acoso en redes sociales

Inés García, novia de Lamine Yamal, ha dejado de seguir en redes sociales a VOX

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La influencer Inés García, novia de Lamine Yamal, ha denunciado en variad ocasiones estar sufriendo en terrible acoso en redes sociales. El motivo de las continuas amenazas e insultos sería por motivos ideológicos, ya que la joven sigue a VOX.

No es la primera vez que Inés García, novia de Lamine Yamal, denuncia estar siendo acosada en redes sociales

Inés, nacida en Talavera de la Reina y graduada en Periodismo y Comunicación Audiovisual, se ha convertido en el centro de una ardiente controversia en redes sociales después de que diversos usuarios examinaran de forma pormenorizada su historial de actividad digital, sacando a la luz su seguimiento a cuentas vinculadas al partido político VOX, a quien ha dejado de seguir en las últimas horas.

Este episodio se suma a una campaña de hostigamiento más prolongada que la joven ha venido sufriendo desde mediados de año. Previamente, tras la Eurocopa y la victoria de España en el Mundial, García ya había denunciado públicamente recibir masivos mensajes de odio, insultos machistas y acusaciones de estar con el jugador por interés económico.

En su momento, emitió declaraciones y comunicados pidiendo empatía y recordando que "detrás de una cuenta hay alguien que llora".

La situación se vio agravada por la proliferación de desinformación, incluyendo la creación de cuentas verificadas falsas en la red social X que publicaban comunicados falsos en su nombre, algo que ella misma tuvo que desmentir desde sus canales oficiales.