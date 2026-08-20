Lamine Yamal y su novia Inés García ya estarían viviendo juntos en casa del futbolista

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La relación de Lamine Yamal e Inés García se ha consolidado y la periodista Sandra Aladro ha asegurado en 'Vamos a Ver' que la pareja ha dado un paso más: "Inés García ya se ha instalado en casa de Lamine en Barcelona. Ha dejado su residencia en Talavera de la Reina, Toledo, y se ha marchado con él". Además, ha asegurado que la influencer ya ha acudido al estadio del Barcelona y que ambos "están muy felices y absolutamente enamorados".

En medio de esta relación, ha surgido una incógnita familiar: el padre de Lamine, presuntamente, no ha conocido a Inés García. La ausencia se ha relacionado con un distanciamiento entre padre e hijo, aunque Sandra Aladro ha precisado que "nada ha tenido que ver con la nueva novia" y que la situación "ya era previa".

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Su padre no ha aparecido en los últimos eventos públicos del jugador y tampoco ha estado en su cumpleaños, donde sí han estado sus amigos, su novia y su madre.

Sandra Aladro, sobre Lamine Yamal y su padre: "El distanciamiento no se ha atribuido directamente a Inés, sino a decisiones profesionales que vendrían por parte del equipo que lleva a Lamine Yamal"

La distancia entre ambos se ha hecho más visible últimamente. El padre de Lamine no quiere aparecer en los medios de comunicación y su ausencia en el mundial la justificó por motivos de salud: "Tomo bastantes pastillas al día y me hace poco me dio un ataque".

Sin embargo, la relación de Lamine con su madre es muy estrecha. El jugador elogia a su madre constantemente y ha reconocido que: "Aunque mi infancia no fuera la más fácil, ella hizo que solo viera lo bonito ". Además, también ha destacado a su abuela paterna, a quien le guarda un especial cariño.

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Sobre el supuesto desconocimiento del padre de Lamine sobre Inés, Aladro ha señalado que la relación entre padre e hijo no tendría porqué haberse roto en privado, pero sí se ha debilitado públicamente. Así, el distanciamiento no se ha atribuido directamente a Inés, sino a decisiones profesionales que vendrían por parte del equipo que lleva a Lamine Yamal.