Celia Molina 23 OCT 2026 - 13:32h.

El Presidente del Gobierno dio una entrevista en la televisión pública, en el marco de la precampaña de las elecciones generales

Los insultos de Javier Milei a Pedro Sánchez y el bulo de la pizza de Feijóo protagonizan la campaña preelectoral

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De cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, Pedro Sánchez dio una distendida entrevista en 'La Revuelta, el programa de la televisión pública que dirige David Broncano, a la que acudió con un cómodo look vaquero. El Presidente del Gobierno eligió una camisa de Carolina Herrera (valorada en unos 200 euros, según su tienda online) a juego con sus pantalones, para tener una amena conversación con el presentador, en la que se abordaron temas como la vivienda o la crisis de Ceuta.

Para completar su vestimenta, Sánchez escogió también unos cómodos zapatos de color azul marino, de la marca española Muroexe. Según recuerda Vanitatis, esta empresa, fundada por los emprendedores madrileños Roberto Heredia y Nacho Rivera, se centró en el diseño de zapatillas de corte minimalista que combinasen la estética urbana, la tecnología y la comodidad.

Look vaquero con camisa de Carolina Herrera

En el año 2021, tras la crisis económica que generó la pandemia del covid, esta firma estuvo a punto de cerrar, pero, ante la noticia de su posible desaparición, el Grupo Mascaró decidió comprarla y, aunque su tienda online no está en activo, sus zapatillas siguen vendiéndose en otros portales de moda donde, está visto, compre el presidente.

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Muroexe, la marca española elegida por Sánchez

En la entrevista, Sánchez también defendió que su mujer, Begoña Gómez, dejó su trabajo cuando él llegó a La Moncloa y niega que haya podido ejercer influencia por el mero hecho de ser su esposa. Después, subrayó que ella ya tenía una carrera profesional "consolidada" cuando se conocieron hace dos décadas y dijo que quiere un país en el que "una mujer pueda trabajar de lo que quiera" y no tenga que "sacrificar su carrera" por la de su pareja.

Por otro lado, al ser preguntado por algunos de sus peores errores como presidente, Pedro mencionó los casos de "corrupción" en el PSOE y, en concreto, del exministro José Luis Ábalos, que ha sido condenado a 24 años de cárcel por el Tribunal Supremo por varios delitos de corrupción. No obstante, aseguró que nunca tuvo indicios de su comportamiento. "De verdad que no, ahí crees conocer a la gente y de repente se desvela una cara en determinados colaboradores que te quedas helado y es el caso de Ábalos", añadió.

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Entre las risas habituales del programa, el presidente repitió que está convencido de que el PSOE "no sólo va a ganar las próximas elecciones, sino lo que lo haría con más mayoría" que hace cuatro años y que hay que esperar a que empiece la campaña electoral para que los partidos presenten y comparen sus propuestas. En tema de vivienda, que parece que será el eje de su discurso, concluyó que la clave está en "construir vivienda asequible para los jóvenes y no tan jóvenes" y en poner "pie en pared a los fondos buitre".