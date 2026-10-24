Berto González 24 OCT 2026 - 12:00h.

El exconcursante de 'Supervivientes' preside el Club Deportivo Badajoz, trabaja en la expansión de una marca de mezcal mexicano y en la organización de experiencias con coches de lujo

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Su regreso a España ha abierto una nueva etapa profesional para Nicolás Vallejo-Nágera. Después de casi veinte años en Miami, el exconcursante de 'Supervivientes' ha asumido la presidencia del Club Deportivo Badajoz, se ha convertido en socio de un proyecto relacionado con bebidas mexicanas y se ha incorporado a una empresa que organiza experiencias con coches de lujo.

Estos negocios son en los que centra la mayor parte de su vida empresarial actual despues de vivir en Miami donde Colate ha asegurado que no contaba con las mismas oportunidades laborales que en España. "He tenido más oportunidades aquí en los últimos dos años que en Miami en veinte por mis conflictos mediáticos con mi exmujer", ha confesado en una entrevista.

Del cargo de vicepresidente a dirigir el Badajoz

El fútbol es la actividad a la que Colate ha dedicado más tiempo desde que asumió la presidencia del Club Deportivo Badajoz. Actualmente, el exconcursante de 'Supervivientes' lleva más de diez meses en el puesto, aunque su relación con el equipo comenzó hace aproximadamente dos años como vicepresidente. Por aquel entonces, sus viajes entre Miami y Madrid le impedían implicarse tanto como deseaba en la gestión del club, tal y como ha explicado en una entrevista con 'Vanitatis'.

Al llegar encontró un club dividido. "La afición estaba por un lado y el equipo por otro", explicó. Por eso, su primera meta fue unir a los seguidores, la plantilla y la institución a un objetivo común: ascender y evolucionar como equipo. Para conseguir ese ascenso y empezar a cambiar la situación del club decidió asumir la presidencia del mismo e impulso la sustitución del entrenador.

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Los resultados fueron muy positivos tras esta decisión. El Badajoz llegó a sumar once victorias consecutivas, aunque tuvo que superar un contratiempo: una sanción de la FIFA le restó seis puntos mientras peleaba por subir de categoría. Pese a ello, ganó la eliminatoria definitiva y consiguió regresar a Segunda Federación, el cuarto escalón del fútbol español.

El ascenso fue celebrado también por las instituciones locales. Representantes de la Diputación y del Ayuntamiento de Badajoz recibieron a los jugadores y a la directiva. Para Colate, el resultado suponía cumplir los dos objetivos iniciales. "Es la primera gran oportunidad que me dan en mucho tiempo. Estoy muy contento y muy agradecido al club", confesó.

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El siguiente paso requería aumentar el presupuesto, profesionalizar la estructura y dedicar más tiempo a los desplazamientos entre Madrid y Badajoz. Su intención era que el equipo siguiera creciendo. En lo personal, esperaba poder disfrutarlo también con su hijo, aunque se encuentra condicionado por los procedimientos judiciales pendientes con Paulina Rubio. "Le encanta el fútbol y siempre lo han tratado muy bien en Badajoz", contó.

Su apuesta por el mezcal y los eventos con coches de lujo

Colate Vallejo-Nágera también se ha incorporado a Santo Gusano, una marca de mezcal artesanal elaborado en Oaxaca, México. Se incorporó coincidiendo con su regreso a España para ayudar a introducir la bebida en el mercado nacional. La empresa trabaja con métodos tradicionales y tiene entre sus socios al cantante Carlos Rivera.

El producto se vende en México, Estados Unidos y España, con presencia en establecimientos especializados de Madrid y Barcelona, además de otros mercados internacionales. El empresario se ha mostrado muy satisfecho con la respuesta que estaba teniendo del público con este proyecto: "Va muy bien. Todavía es más conocido fuera que aquí, pero estamos muy contentos con la evolución que está teniendo".

Su tercer negocio es Mobility Experience Club, con la que empezó a trabajar hace aproximadamente un año y medio. La empresa organiza encuentros y otros eventos exclusivos para clientes con alto poder adquisitivo, con coches de alta gama y propuestas que incluyen hoteles, gastronomía, arte y cultura. Entre sus colaboradores más recientes se encuentra el hotel Puente Romano de Marbella. De esta manera, Colate Vallejo-Nágera ha comenzado una nueva etapa empresarial en España con la que espera cosechar numerosos éxitos en nuestro país después de su larga etapa en Miami.