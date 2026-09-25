Natalia Sette 25 SEP 2026 - 14:30h.

El exconcursante de 'Supervivientes' desvela cómo está su corazón tras su última ruptura sentimental hace algunos meses

Colate se emociona al ver el regalo que el Papa León XIV le ha hecho a Roscón, su sobrino

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Nicolás Vallejo-Nágera, conocido popularmente como Colate, vuelve a atravesar una etapa convulsa en el plano personal. Tras salir a la luz la decisión de la Justicia estadounidense en su batalla por la custodia de su hijo con Paulina Rubio, el exconcursante de ‘Supervivientes’ se ha enfrentado a la cámaras para sincerarse sobre cómo se encuentra tras su ruptura sentimental con Alejandra Conde.

La distancia física y el desgaste que ha supuesto su largo proceso judicial en Florida habrían sido determinantes para poner punto y final a su relación de un año con la hija de Mario Conde. Ahora, el hermano de Samantha Vallejo-Nágera ha reaparecido públicamente para hablar sobre el momento por el que atraviesa tras la separación ocurrida hace apenas 6 meses.

Frente a las cámaras de Europa Press, el empresario se ha mostrado algo reservado al ser preguntado por su estado anímico tras el bache sentimental. “El corazón late, que es lo importante. O sea que estoy bien”, ha respondido con una sonrisa pero dejándose ver muy incómodo al tener que hablar de asuntos del corazón.

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Colate ha aprovechado la ocasión para aclarar que apenas ha dispuesto de tiempo para descansar durante el verano, ya que ha volcado todas sus energías en sus compromisos profesionales. El madrileño ha estado muy volcado en sus proyectos en Extremadura, donde ha encontrado un refugio perfecto para sobrellevar los altibajos emocionales.

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“El verano he estado trabajando, trabajando todo el verano. O sea que no he desconectado, por suerte. Estoy muy ocupado y lo he pasado en Badajoz, donde me han tratado muy bien. Y estoy conociendo una parte de España maravillosa”, ha explicado entusiasmado.

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A pesar de las constantes preguntas sobre sus planes de descanso a corto plazo o si contempla abrirse de nuevo al amor, el exconcursante de ‘Supervivientes’ ha insistido en que mantiene la agenda repleta de compromisos. “No tengo muchos días, de momento no, porque estamos con mucho lío”, ha asegurado tajante sobre la falta de huecos libres para tomarse unas vacaciones.

Incómodo por la insistencia mediática respecto a su vida sentimental y su deseo de enamorarse de nuevo tras su ruptura con Alejandra Conde, Colate ha pedido amablemente dar por concluida la conversación. “Ya, por favor”, ha expresado para dar por zanjado el tema.