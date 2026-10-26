Lorena Romera 26 OCT 2026 - 15:49h.

La cantante se desahoga públicamente tras sufrir una desgarradora pérdida que marca un antes y un después en su vida

La ganadora de la primera edición de 'Bailando con las estrellas' reconoce que es uno de los dolores más profundos que ha sentido nunca

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María Isabel atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. La cantante, ganadora de la primera edición de de 'Bailando con las estrellas', se ha desahogado con sus seguidores a través de Instagram, donde ha compartido una desgarradora carta para anunciar que ha sufrido una terrible pérdida. "Es lo más doloroso que he experimentado en la vida", reconoce la de Ayamonte, Huelva.

La que fuera representante de España en Eurovisión Junior 2004 con su ya inolvidable Antes muerta que sencilla, consiguiendo también el primer puesto del concurso, está completamente rota. Con el corazón encogido, la artista ha querido rendirle un emotivo homenaje a Coco, su perrito y compañero de vida, que ha fallecido a los 14 años, dejando un profundo vacío tras su partida: "De todo lo que tenía preparado este 2026 para mí, jamás pensé que una de las cosas sería perderte. Os juro que es lo más doloroso que he experimentado en la vida".

"Mi coco, son casi 14 años. Me has visto en todas mis versiones, hemos vivido todas las experiencias y cambios posibles, y tú siempre estabas ahí; sin decir una sola palabra, pero haciéndome saber que estarías, que estabas, y que todo estaría bien", ha expresado junto a una fotografía en blanco y negro de su chihuahua.

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Aunque María Isabel sabe que siempre lo llevará con ella, en su corazón, el trance está siendo muy duro. "No me imagino la vida sin ti, mi Coqui. Mi amigo fiel, no escuchar tus patitas detrás, o mirar a tu camita y que no estés me rompe... Pensar en querer abrazarte y no poder es un dolor inmenso. Me hiciste muy feliz, nunca lo olvides. Llénate de paz, luchaste demasiado", se despide la cantante andaluza, que se ha despedido públicamente de su pequeño.