El famoso músico ha denunciado a su exnovia Carmen Efferson, quien vive en una de sus propiedades de Los Ángeles desde 1988

Stevie Wonder exige el desahucio de su expareja y le reclama una indemnización por daños y perjuicios

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Stevie Wonder ha regresado por la puerta grande a los escenarios para celebrar los 50 años de su emblemático álbum 'Songs in the Key of Life', pero un conflicto judicial con una expareja empaña este momento. El famoso músico ha denunciado a su exnovia Carmen Efferson, quien vive en una de sus propiedades de Los Ángeles desde 1988 sin pagar el alquiler.

El artista presentó una demanda contra Efferson, con la que mantuvo una relación sentimental a fines de la década de 1980 y con la que llegó a estar comprometida, aunque el vínculo duró alrededor de un año.

Tras la separación, Stevie Wonder le permitió a su exnovia vivir sin pagar alquiler en una de sus casas en Los Ángeles, pero según ha trascendido a raíz de la demanda judicial, esa situación se prolongó durante más de 40 años: la mujer reside en la propiedad desde julio de 1988 gratis y el músico quiere acabar con esta situación por lo que ha acudido a los tribunales exigiendo el desahucio.

El músico, que está casado desde 2017 con Tomeeka Robyn Bracy habría intentado durante los últimos años que su exnovia abandonara la vivienda con negociaciones más o menos cordiales, a través de sus abogados. Pese a estos esfuerzos, sin embargo, la mujer ha persistido en quedarse en la casa, según la información publicada por el portal estadounidense TMZ.

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Stevie Wonder pide el desahucio de su ex más una indemnización por daños

Wonder instó a Efferson para que dejara la propiedad antes del 27 de agosto de este año, pero ella no habría cumplido, pese a las notificaciones legales que recibió por lo que el músico cansado del asunto ha optado por presentar una querella exigiendo el desahucio de la mujer.

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El conflicto, al parecer estaría relacionado con las condiciones de cobertura del seguro de la vivienda, según señalaron los abogados del cantante, la falta de acceso a la propiedad puso en riesgo esa cobertura, por lo que en julio le enviaron a Efferson una notificación para rescindir su derecho a permanecer allí. Wonder le reclama, además, una indemnización por daños y perjuicios y el pago de las costas judiciales.