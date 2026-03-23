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El actor Emilio Gutiérrez Caba ha tomado una clara decisión en su conflicto abierto contra su expareja Mónica. Planea tomar acciones legales para poner fin al mediático enfrentamiento. "Quiere llevar a Mónica ante la justicia, pero no por el caso de este posible desahucio", avanza el reportero de El tiempo justo Álex Álvarez, que agrega cuál es el motivo por el que quiere demandarla.

"Ha estado reunido con sus abogados para demandar a Mónica porque considera que está dañanado gravemente su imagen", informa el periodista como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

Los abogados del actor "estudian" la posibilidad de "demanda" contra Mónica

La expareja del actor ha vive en la casa que le regaló él mismo desde hace 20 años. Su relación, según hemos podido saber, ha sido excepcional en todo momento pero todo cambió con las acusaciones de Gutiérrez Caba.

El reportero Álex Álvarez relata que son "dos cosas" en las que se basa el equipo jurídico del actor para iniciar un procedimiento legal contra Mónica. "Le ha dolido que se ponga en duda su situación económica", traslada el informador. "Y otra, que Mónica ha dicho en diferentes entrevistas que Emilio está siendo influenciado por una tercera persona para desahuciarla a ella", prosigue.

Así las cosas, los abogados de Emilio Gutiérrez Caba "estudian" en estos momentos la posibilidad de demandar a la que fuera su pareja.