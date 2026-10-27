Redacción Uppers 27 OCT 2026 - 10:43h.

Michael J. Fox felicitó a Christopher Lloyd por su 88 cumpleaños compartiendo una fotografía juntos

¿Sabías que 'Los Goonies' y 'Regreso al Futuro' suceden exactamente el mismo día del mismo año?

Compartir







La de Michael J. Fox y Christopher Lloyd es una de esas amistades que sobreviven al paso del tiempo. Más de cuatro décadas después del estreno de 'Regreso al futuro' los inolvidables Marty McFly y Doc Brown siguen demostrando que su complicidad fue mucho más allá de la ficción.

La última muestra ha llegado con motivo del 88 cumpleaños de Lloyd. Su compañero de aventuras cinematográficas ha querido felicitarlo en Instagram con una fotografía reciente de ambos, sonrientes durante una comida, y un mensaje cargado de humor que recupera una de las frases más recordadas de la saga.

PUEDE INTERESARTE Qué fue de Claudia Wells, la novia de Marty McFly en la primera película de Regreso al futuro

El actor de 'Enredos de familia', de 65 años, escribía "Great Scott you’re 88! That’s some serious shit, love you!", una frase que podría traducirse como "¡Por todos los cielos, tienes 88 años! ¡Esto sí que es fuerte! ¡Te quiero!" y que es un guiño a la escena en la que Doc Brown explica a Marty que cuando el DeLorean alcance las 88 millas por hora sucederá algo extraordinario.

La respuesta de Lloyd estuvo a la altura de la ocasión: "Realmente somos atemporales. Te quiero, amigo". Una contestación breve, pero cargada de significado para quienes han seguido la trayectoria de ambos desde sus aventuras en Hill Valley.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Atemporal no es una palabra casual para describir a 'Regreso al futuro'. La primera película de la saga llegó a los cines en 1985, pero su historia sigue conquistando a nuevas generaciones. Y la relación entre sus dos protagonistas continúa alimentando ese vínculo emocional con el público, que encuentra en sus encuentros una oportunidad para reencontrarse también con una parte de su propia juventud.

El poder del amor

El propio Christopher Lloyd quiso dirigirse a sus seguidores desde sus propias redes sociales, donde recuperó el humor de Doc Brown para celebrar su onomástica: "Hoy cumplo 88 años… He visto cosas muy duras… Pero lo más importante de todo es el amor. Amo a mi familia, a mis amigos y a mis maravillosos fans. El poder del amor perdura".

La alusión al poder del amor también conecta con otra de las señas de identidad de la saga, la canción 'The Power of Love', de Huey Lewis and the News, que formó parte de la banda sonora de la primera película.

La amistad entre ambos actores no se limita a las felicitaciones públicas. Durante años han coincidido en encuentros con seguidores y eventos relacionados con las películas. El pasado mes de marzo Fox ya compartió una fotografía de ambos cenando junto al mar y se refirió a Lloyd como su mejor amigo. Aquella imagen anticipaba precisamente el cumpleaños que ahora han celebrado con tanta complicidad.

Una vida marcada por la lucha contra el párkinson

Detrás de la sonrisa de la fotografía hay también una historia personal de enorme fortaleza. Michael J. Fox fue diagnosticado de párkinson en 1991, cuando tenía tan solo 29 años. Durante varios años mantuvo la noticia en privado y continuó trabajando como actor hasta que hizo público su diagnóstico en 1998. Desde entonces, su vida ha estado estrechamente vinculada a la divulgación y a la investigación de esta enfermedad neurodegenerativa.

En 2000 fundó la Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research, con el objetivo de acelerar los avances científicos y contribuir al desarrollo de mejores tratamientos. La organización se ha convertido en una de las principales entidades privadas dedicadas a financiar la investigación sobre el párkinson y ha destinado más de 3.000 millones de dólares a esta labor, según sus propios datos