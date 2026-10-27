Lorena Romera 27 OCT 2026 - 16:10h.

El ganador de 'Supervivientes' reconoce su miedo a terminar en la cárcel y confirma que el proceso judicial seguirá en los tribunales

Rocío Martín da a luz a su hijo, convirtiendo a Omar Montes, presuntamente, en padre por tercera vez

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El conflicto entre Omar Montes y Rocío Muñoz ha escalado de la vía civil a la penal tras una serie de acusaciones cruzadas que han traspasado los juzgados. La historia, marcada por la demanda de paternidad interpuesta por la empresaria -que el pasado mes de septiembre daba a luz al hijo que asegura es del artista-, dio un giro radical cuando ella señaló públicamente al cantante por supuestos delitos de acoso, amenazas e incluso por un presunto intento de secuestro del menor. Tras esto, el ganador de 'Supervivientes' y la regente de una clínica de estética han tenido un acto de conciliación.

A la salida del encuentro, visiblemente molesto y arropado por su equipo legal, el artista no ha dudado en arremeter contra el relato de la joven, a la que señala por "inventarse una película". Unas declaraciones recogidas por 'Europa Press' en las que el cantante ha confirmado que la situación sigue tensa y que ahora van rumbo a los tribunales.

El intérprete de El Pantalón ha hecho especial hincapié en la gravedad de las imputaciones que se han vertido en su contra: "Esta señora me mete preso, que está inventándose que quiero secuestrar al niño, que la sigo, que la amenazo...".

Además, se ha sincerado sobre la incertidumbre que tiene respecto al futuro: "Una persona que la conozco de dos veces me va a meter en la cárcel. De verdad, yo pido ayuda a la policía, a los militares, a los guardabosques, a Goku, que, por favor, que me ayuden, porque es que estoy perdido. Me van a meter en la cárcel".

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En esta misma línea, su letrado ha querido matizar el impacto que este tipo de declaraciones públicas pueden llegar a tener: "¿Qué significado tienen que todas estas manifestaciones? Se han dicho en televisión y tienen una repercusión sobre una persona que trabaja de cara al público. Y que precisamente en relación a su imagen es por lo que le contratan".

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Ante la pregunta de si ya ha tenido la oportunidad de conocer al bebé, el televisivo ha sido tajante: "No, si es que mira cómo estamos. Estamos ahí de juicio, que me quieren meter preso y estoy yo aquí para arriba y para abajo". Aunque cuando le preguntaron que si existe la intención por su parte, el ganador de 'Supervivientes' ha optado por el silencio.

Tras este acto de conciliación, el abogado del artista ha confirmado que el proceso judicial seguirá su curso en los tribunales: "Lo pasaremos a un juzgado de lo penal y serán ellos quienes decidan si esto se tiene que ver en un juicio o no".