Las imágenes difundidas por la Policía muestran cómo la patrulla llega y uno de los agentes coge al bebé para practicarle las maniobras

La Policía Nacional ha compartido la actuación en sus redes sociales y ha destacado el trabajo de ambos agentes

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MadridDos agentes de la Policía Nacional han conseguido reanimar a un bebé que sufría una obstrucción de las vías respiratorias en plena calle Luna, en el distrito Centro de Madrid. Los policías, identificados como César y Francisco Javier, se encontraban patrullando por la zona cuando intervinieron para auxiliar al pequeño, llamado Fran, según ha informado el propio cuerpo policial.

Las imágenes difundidas por la Policía Nacional muestran cómo la patrulla llega al lugar y uno de los agentes coge al bebé para practicarle las maniobras necesarias mientras recibe indicaciones del otro para actuar. "Abajo, abajo", "inclínale más" y "dale" son algunas de las instrucciones que se escuchan durante la intervención, en unos instantes de tensión en los que los policías tratan de que el pequeño vuelva a respirar.

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La Policía Nacional reconoce la intervención de sus agentes

La situación cambia cuando el bebé comienza a llorar, señal de que ha recuperado la respiración. "Ya está, ya está", se escucha decir al finalizar la maniobra, en un momento de alivio tras la intervención.

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La Policía Nacional ha compartido la actuación en sus redes sociales y ha destacado el trabajo de ambos agentes, a quienes ha dedicado un mensaje de reconocimiento por su intervención. La rápida respuesta de los policías permitió auxiliar al pequeño en plena vía pública y evitar que la emergencia tuviera un desenlace fatal.

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Cómo actuar ante un atragantamiento o bloqueo de las vías aéreas

Si se trata de pequeños menores de 2 años, debe tenderse al pequeño boca arriba, encima de una superficie rígida. Apoyando las manos una encima de la otra, entre el esternón y el ombligo, se debe empujar varias veces en dirección al tórax.

En niños mayores, la maniobra, puede realizarse como en los adultos, ya que es muy efectiva. Por esta razón, la maniobra de Heimlich también es aconsejable en niños mayores de dos años. Por último, si se trata de lactantes, se pone al bebé boca abajo sobre el antebrazo. Se dan cinco palmadas en su espalda con la base de la palma de la mano libre entre los omóplatos.

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En el caso de los adultos, para ejecutar la acción hay que proceder del siguiente modo: con el sujeto de pie, se le abraza por la espalda con los dos brazos. En esta posición se presiona con una mano cerrada y la otra recubriendo la primera. Se debe apoyar el puño con el pulgar sobre el abdomen y presionar hacia el centro del estómago, justo por encima del ombligo y bajo las costillas de la persona.