Equipo Outdoor 28 OCT 2026 - 11:22h.

La pareja de 'La isla de las tentaciones' se ha enterado de la noticia de choque de los dos trenes en Urda, Toledo, mientras viajaban en AVE

Última hora del accidente entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda, Toledo: al menos 46 muertos tras el choque de dos vagones

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Alrededor de las 8:54 horas, un tren Iryo y un AVE han colisionado en la estación de la localidad toledana de Urda. La gravedad del impacto ha quedado reflejada horas después, cuando Protección Civil ha elevado el balance de víctimas mortales a 46 personas. Fuentes del Ministerio de Transportes consultadas por 'ABC' han confirmado que las primeras hipótesis apuntan a un posible error humano como causa del accidente.

La noticia de la tragedia choque ha generado un profundo sobrecogimiento entre los pasajeros que se encontraban realizando trayectos en tren a esa misma hora. Entre ellos se encontraban Borja González y Ana López, quienes se dirigían en tren hacia Barcelona.

A su llegada a la ciudad condal, los que fueran participantes de 'La isla de las tentaciones' han reaccionado impactados tras conocer los detalles del accidente ocurrido en Toledo. "Qué auténtica vergüenza, ojalá no hubiese muchas personas en esos vagones", ha expresado conmocionados el ganador de 'Supervivientes' tras enterarse del suceso mientras se encontraba todavía en el tren.

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Las autoridades y los servicios de emergencia continúan trabajando en el lugar de los hechos para atender a los heridos y esclarecer las circunstancias que han provocado el trágico choque que ha provocado que los dos vagones caigan por un terraplén.