Un testigo del accidente del accidente de dos trenes en Urda ha narrado en 'El Programa de Ana Rosa' cómo es la última hora tras el choque entre dos vagones

Última hora del accidente entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda, Toledo: dos vagones han caído por un terraplén

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UrdaDos trenes de pasajeros de pasajeros han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), según han informado fuentes del servicio de emergencias 112, que han indicado que dos vagones han caído por un terraplén. La colisión por alcance entre los dos trenes se ha producido a las 8:54 horas de este miércoles, han precisado estas fuentes.

Además, a través de sus redes sociales, Renfe ha informado de que la circulación entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía se encuentra interrumpida.

"Hay muchos muertos, esto es horrible", confirma un testigo del accidente

Precisamente, en 'El Programa de Ana Rosa' han podido hablar con uno de los pasajeros de uno de los trenes accidentados. Ha sido Alberto Sotillos, politólogo y colaborador del programa de Telecinco, el que ha podido hablar con su cuñado.

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"Hay muchos muertos, esto es horrible", ha narrado Alberto Sotillos, colaborador del programa de Telecinco, que ha hablado con su familiar y testigo del accidente de los trenes accidentados que han caído por el terraplén.

"Un choque brutal. Un amasijo de hierros en el que están intentando ayudar a la gente. Se ha producido incendios y llamaradas que los pasajeros han intentado apagar con lo que tenían y con lo que podían", informaba el comunicador desde 'El programa de Ana Rosa'. Además, Alberto Sotillos ha recalcado que su familiar tenía "la necesidad" de ayudar a todo aquel que pudiese tras ocurrir este accidente ferroviario.

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Dos vagones del tren Iryo siniestrado en Urda descarrilaron tras ser alcanzados por un tren de Renfe

Los primeros indicios del accidente ferroviario entre Mora y Urda (Toledo) ocurrido poco antes de las 9.00 horas de este miércoles apuntan a que un AVE de Renfe podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás, lo que ha causado el descarrilamiento de dos vagones del tren Iryo, según han indicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Transportes. Tanto personal de Adif como de Renfe se han desplazado al lugar del accidente, que ha obligado a interrumpir la circulación de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía.

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Renfe ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea. Adif ha precisado que la "incidencia" ha ocurrido entre Mora y Orgaz y Urda (Toledo), en el punto kilométrico 118, entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla.