¡Vota en la encuesta! ¿Crees que Rosa Benito dejará la televisión para siempre después de 'Supervivientes'?
¡Vota en nuestra encuesta en redes sociales!
Todos los programas de 'Fiesta' al completo en Mediaset Infinity
Rosa Benito se plantea dejar la televisión definitivamente tras su participación en 'Supervivientes All Stars'. Una decisión que ha compartido con Chiqui durante una noche de insomnio, en la que le ha confesado a su compañera que considera que el reality en el que participan es un buen punto final para su carrera televisiva.
Chiqui ha aconsejado a Rosa que no sea tan tajante, ya que puede cambiar de opinión. Por su parte, Rosario Mohedano ha expresado su deseo de que su madre se aleje de la pequeña pantalla, mientras que Jorge Javier ha reconocido que le choca que quiera decir adiós al medio, ya que la ve muy feliz. Y tú, ¿qué opinas? ¿Crees que Rosa Benito dejará la televisión para siempre después de Supervivientes? ¡Vota en nuestra encuesta en redes sociales!