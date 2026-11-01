Carlos Otero 01 NOV 2026 - 12:00h.

Yola Berrocal procede de una familia tradicional de ingenieros y universitarios

La vida sentimental de Yola Berrocal: del Padre Apeles a sus rumoreados besos con Gerard Piqué

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Yola Berrocal es una de las figuras más célebres y reconocidas de la crónica social. La concursante de ‘Supervivientes: All Stars’ lleva 30 años en el candelero, pero su vida familiar sigue siendo un misterio para muchos. La representante de celebridades y showwoman procede de una familia tradicional de origen manchego. Profundizamos en su entorno más íntimo.

“Siempre digo que la familia es el lugar al que uno vuelve cuando necesita fuerza y, en mi caso, ha sido mi refugio, mi apoyo y mi motor. Todo lo bueno que he conseguido en la vida tiene mucho que ver con la educación, el cariño y los valores que recibí en casa”, ha declarado Yola.

Hija de un ingeniero y una decoradora

Aunque Yola se ha dedicado desde siempre al mundo del espectáculo, su familia es muy convencional. Creció y estudió en Pozuelo de Alarcón, al noroeste de Madrid. Su padre, Manuel Pascual, es un reconocido y respetado ingeniero de minas, y su madre, de quien tomó su apellido artístico, se llama Rosario Berrocal.

Yola habla con muchísimo cariño de sus progenitores. La actriz y colaboradora siente devoción por su padre, a quien ha incluido en su cartera de representados tras su incursión en el mundo editorial. Manuel ha publicado un volumen titulado “Buscando el último despertar”. A pesar de haber desarrollado una carrera basada en las ciencias exactas y el rigor técnico, siempre apoyó el camino artístico de su hija y la ayudó a prepararse para el exigente mundo del espectáculo.

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La madre de Yola, por su parte, ha trabajado durante muchos años como decoradora e interiorista, aunque en su juventud hizo sus pinitos como modelo. De ella heredó Yola su faceta más artística. Manuel y Rosario construyeron un hogar estable para su familia y brindaron a Yola un refugio seguro desde el que afrontar la gran exposición mediática que ha marcado su vida durante las últimas tres décadas.

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Cinco hermanos muy unidos

Yola Berrocal tiene cinco hermanos muy discretos, cuatro varones y una mujer, que no han querido seguir sus pasos artísticos, aunque la quieren y apoyan sus decisiones profesionales. Su hermana Rosa, que trabaja con ella en la agencia de representación de famosos que creó hace unos años, es administrativa y ha prestado servicios en distintas empresas del ámbito de las relaciones públicas.

Entre los varones, su hermano menor, Héctor, es quien ha tenido algo más de repercusión mediática, ya que se encargó de defenderla en los platós cuando participó en ‘La Casa Fuerte’, reality que ganó junto a Leticia Sabater. Es ingeniero en Informática de Sistemas y cuenta con un máster universitario en Ingeniería de Sistemas y Control. Acumula más de veinte años de experiencia en el ámbito del desarrollo de las tecnologías de la información.

David Pascual, otro de sus hermanos, también cuenta con estudios universitarios. Formado en la Universidad Pontificia de Salamanca, es ingeniero técnico en Informática y trabaja como responsable de software en una multinacional del sector. De Alejandro y Alberto se conocen menos datos, pero también trabajan en ámbitos relacionados con la informática.

La trayectoria de la estrella

Amante desde niña del mundo del espectáculo, Yola reconoce que su proyección pública no se lo ha puesto fácil a los suyos. “Tengo que pedir perdón a mis padres porque lo pasaron fatal cuando me hice famosa por estar con un cura; no les gustaba”, contó en televisión al rememorar su salto a la fama como pareja del padre Apeles.

Yola estudió en la Escuela de Arte Dramático de Cristina Rota, donde también se formaron grandes nombres como Penélope Cruz o Fernando Tejero. Desde muy joven se buscó la vida con pequeños papeles de figuración, trabajos como modelo y empleos en discotecas, donde ejerció de camarera y relaciones públicas. Todo cambió para ella cuando, en 1997, saltó a la fama como pareja del padre Apeles. A partir de entonces, pasó a formar parte de la historia de la televisión en tiempo real.