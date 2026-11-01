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Polémicas Víctor Janeiro

De Paqui 'La Coles' a su lince en cautividad: las polémicas mediáticas de Víctor Janeiro

Victor Janeiro
Víctor Janeiro ganó en 2022 el reality "Pesadilla en el Paraíso". Mediaset
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Víctor Janeiro es uno de los personajes menos controvertidos del elenco de ‘Supervivientes: All Stars’. El hermano de Jesulín de Ubrique siempre ha intentado mantenerse alejado de los escándalos familiares y de los titulares provocadores. Sin embargo, al bucear en la hemeroteca, encontramos algunos momentos en los que el torero protagonizó polémicas mediáticas.

Paqui ‘La Coles’ lo situó en el ojo del huracán

El debut de Paqui La Coles en 'Sálvame'
El debut de Paqui La Coles en 'Sálvame'
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Rebobinamos hasta marzo de 2011. Fue entonces cuando Paqui La Coles’ apareció por primera vez en televisión para asegurar ante toda España que había mantenido una relación clandestina con Víctor Janeiro. Durante numerosas tardes, Paqui Muñoz, su verdadero nombre, acudió a distintos programas para hablar de esa supuesta relación. "Víctor Janeiro es un desastre en la cama, no duraba conmigo ni cinco minutos", llegó a afirmar.

Otras supuestas relaciones

Además de Paqui ‘La Coles’, otras mujeres acudieron a los medios de comunicación para advertir a Beatriz Trapote, esposa de Víctor Janeiro, de presuntas infidelidades. Varias de ellas pasaron por distintos programas y aseguraron que tenían mensajes y pruebas de sus supuestas relaciones con el torero. Sin embargo, sus intervenciones mediáticas fueron breves y no permitieron esclarecer esas afirmaciones.

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La polémica por un lince en cautividad

Víctor Janeiro en 'Ven A Cenar Conmigo'
Víctor Janeiro en 'Ven A Cenar Conmigo'. Mediaset

El paso de Víctor por el programa ‘Ven a cenar conmigo’, en 2018, también le trajo quebraderos de cabeza. Al hablar de Currupipi, el conocido tigre de su hermano Jesulín, el torero contó que tenía como animales de compañía un puercoespín llamado Araceli y un lince al que había bautizado como Currupipi 2. Sus declaraciones provocaron críticas de los defensores de los animales, que protestaron por la tenencia de animales exóticos como mascotas.

Las acusaciones de favoritismo en el mundo taurino

Victor Janeiro en el ruedo
Victor Janeiro en el ruedo. Cordon Press

Víctor Janeiro también ha recibido críticas dentro del mundo taurino. Las acusaciones de favoritismo lo han acompañado desde el inicio de su carrera y se basan, principalmente, en su parentesco con Jesulín de Ubrique. En algunas crónicas taurinas se le ha llegado a describir como un torero “de apellido” o como alguien que “ha vivido del tirón mediático de su hermano”. Sin embargo, más allá de esas críticas, su trayectoria incluye hitos como la alternativa que tomó en Jerez en 1999, con Espartaco como padrino y Fran Rivera como testigo, y su posterior confirmación en Las Ventas.

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