Carlos Otero 01 NOV 2026 - 10:00h.

A pesar de ser un personaje muy blanco la hemeroteca nos recuerda algunas polémicas de Víctor Janeiro

La historia de amor de Víctor Janeiro y Beatriz Trapote: del flechazo inesperado a una familia numerosa

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Víctor Janeiro es uno de los personajes menos controvertidos del elenco de ‘Supervivientes: All Stars’. El hermano de Jesulín de Ubrique siempre ha intentado mantenerse alejado de los escándalos familiares y de los titulares provocadores. Sin embargo, al bucear en la hemeroteca, encontramos algunos momentos en los que el torero protagonizó polémicas mediáticas.

Paqui ‘La Coles’ lo situó en el ojo del huracán

Rebobinamos hasta marzo de 2011. Fue entonces cuando Paqui ‘La Coles’ apareció por primera vez en televisión para asegurar ante toda España que había mantenido una relación clandestina con Víctor Janeiro. Durante numerosas tardes, Paqui Muñoz, su verdadero nombre, acudió a distintos programas para hablar de esa supuesta relación. "Víctor Janeiro es un desastre en la cama, no duraba conmigo ni cinco minutos", llegó a afirmar.

Otras supuestas relaciones

Además de Paqui ‘La Coles’, otras mujeres acudieron a los medios de comunicación para advertir a Beatriz Trapote, esposa de Víctor Janeiro, de presuntas infidelidades. Varias de ellas pasaron por distintos programas y aseguraron que tenían mensajes y pruebas de sus supuestas relaciones con el torero. Sin embargo, sus intervenciones mediáticas fueron breves y no permitieron esclarecer esas afirmaciones.

La polémica por un lince en cautividad

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El paso de Víctor por el programa ‘Ven a cenar conmigo’, en 2018, también le trajo quebraderos de cabeza. Al hablar de Currupipi, el conocido tigre de su hermano Jesulín, el torero contó que tenía como animales de compañía un puercoespín llamado Araceli y un lince al que había bautizado como Currupipi 2. Sus declaraciones provocaron críticas de los defensores de los animales, que protestaron por la tenencia de animales exóticos como mascotas.

Las acusaciones de favoritismo en el mundo taurino

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Víctor Janeiro también ha recibido críticas dentro del mundo taurino. Las acusaciones de favoritismo lo han acompañado desde el inicio de su carrera y se basan, principalmente, en su parentesco con Jesulín de Ubrique. En algunas crónicas taurinas se le ha llegado a describir como un torero “de apellido” o como alguien que “ha vivido del tirón mediático de su hermano”. Sin embargo, más allá de esas críticas, su trayectoria incluye hitos como la alternativa que tomó en Jerez en 1999, con Espartaco como padrino y Fran Rivera como testigo, y su posterior confirmación en Las Ventas.