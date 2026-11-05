Alba Díaz ha anunciado que ha roto su relación de tres años con el artista Marcos Terrones

Tana Rivera rompe su silencio tras salir a la luz su ruptura con Roca Rey: "Nos queremos mucho y eso es lo importante"

Compartir







Se les acabó el amor, así lo ha anunciado Alba Díaz en su perfil de Instagram con un post que ha compartido su ya exnovio, el artista Marcos Terrones. Con un comunicado que destila cariño, respeto y dolor a partes iguales, la influencer ha explicado qué es lo que los ha llevado a terminar una historia de amor que ha definido como "preciosa".

"La vida cambia y nosotros también. Y a veces, aunque el amor siga estando ahí, toca aceptar que nuestros caminos ya no van en la misma dirección", dice Alba. Y añade con dolor: "Qué difícil es tomar una decisión así cuando hay tanto cariño y tanta historia detrás. Me emociona pensar en todo lo que hemos vivido y, aunque hoy duela, me siento profundamente agradecida".

PUEDE INTERESARTE Tana Rivera cancela un día antes su fiesta de cumpleaños en la finca del torero Roca Rey: los detalles sobre su posible ruptura

La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz, 'el Cordobés', deja claro que su historia de amor con Marcos se cierra "sin culpables, sin reproches, con muchísimo respeto y con el deseo sincero de que la vida nos trate bonito a los dos".

Una ruptura basada en el cariño

Aunque Alba Díaz ha anunciado este jueves su inesperada ruptura, hace sólo unos días, durante la fiesta de la revista Harper's Bazaar, ya daba pistas sobre la situación sentimental y el 'futuro' de su relación cuando se le preguntaba por la posibilidad de pasar por el altar. Su reacción lo dijo todo.

PUEDE INTERESARTE Vinicius Jr. y Virginia Fonseca ponen fin a su relación un mes después de anunciar su compromiso

Además, después de ese comunicado que publicó en sus historias de Instagram, quiso añadir una fotografía con su ya expareja en la que se abrazaban y le daba un beso en la frente, reflejo de ese cariño y respeto del que hablaba en el comunicado anterior. Aunque no ha querido dar más detalles, dice que todo ha sido de mutuo acuerdo.