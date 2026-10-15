La noticia, confirmada por el equipo de representantes de la influencer brasileña, ha pillado por sorpresa

Vinicius le regala un anillo a Virginia Fonseca, su novia millonaria, y desata los rumores de boda: "Por fin veo la alianza"

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El futuro que parecían estar construyendo juntos se ha truncado de nuevo. Vinicius Júnior y Virginia Fonseca han puesto fin a su relación sentimental apenas unas semanas después de anunciar su compromiso matrimonial.

La noticia, confirmada por el equipo de representantes de la influencer brasileña, ha sorprendido a sus seguidores, que hace poco más de un mes celebraban con ellos el paso que habían dado hacia el altar.

Ha sido el equipo de Fonseca el que ha decidido pronunciarse después de varios días de rumores sobre una posible crisis entre ambos.

"Virginia Fonseca y Vini Jr. ya no están juntos. No hubo ningún conflicto ni pelea, simplemente entendieron que ya no querían seguir siendo pareja", expresa la misiva, recogida por varios medios de comunicación.

Con estas palabras, los representantes de la creadora de contenido han confirmado el final de la relación, aunque sin ofrecer más detalles sobre las circunstancias que han llevado a ambos a tomar esta decisión. Ni el futbolista ni la influencer han explicado públicamente los motivos de la ruptura.

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De anunciar su compromiso a poner fin a su historia de amor

La noticia no ha pasado desapercibida no solo por el fin de su historia de amor, sino también por el poco tiempo transcurrido desde que ambos hicieron público su compromiso.

A mediados del pasado mes de septiembre, Fonseca compartió en sus historias de Instagram una imagen junto al delantero del Real Madrid en la que los dos mostraban sus anillos. La publicación iba acompañada del siguiente mensaje: "Después de un año de noviazgo, llegó el anillo".

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La influencer eligió además la canción 'We Are the Champions', de Queen, para acompañar la imagen. El anuncio llegó después de que la pareja se dejara ver junta en el Gran Premio de España de Fórmula 1, celebrado en Madrid, donde ambos pasearon cogidos de la mano y mostraron públicamente su complicidad.

El compromiso parecía confirmar que la reconciliación había dado sus frutos y que la pareja estaba preparada para iniciar una nueva etapa. Sin embargo, no llegaron a conocerse los detalles de la boda ni se anunció una fecha para la ceremonia. La ruptura deja ahora en el aire los planes que pudieran haber tenido para formalizar su relación.

La confirmación del final del noviazgo se produjo el pasado 11 de octubre, después de que durante el fin de semana aumentaran los rumores sobre un posible distanciamiento.

Uno de los detalles que llamó la atención de los seguidores fue el viaje de Virginia a Miami, donde se reunió con su exmarido, el cantante brasileño Zé Felipe, para que sus hijos pasaran tiempo con él. La ausencia de Vinicius en ese desplazamiento y la falta de nuevas apariciones juntos alimentaron las dudas sobre el estado de la relación.

A ello se sumaron publicaciones de la influencer en las redes sociales que algunos usuarios interpretaron como indirectas sobre su situación sentimental.

El futbolista y Fonseca, que hicieron pública su relación en octubre de 2025 después de varios meses de rumores sobre una posible historia de amor entre ambos, ya atravesaron su primera gran crisis el pasado mes de mayo. El futbolista reconoció públicamente que había cometido errores y pidió disculpas a Virginia a través de un mensaje en las redes.

"Quiero pedir disculpas públicamente, con el corazón abierto, porque entendí que una verdadera relación solo existe cuando hay respeto, confianza y transparencia", escribió entonces el jugador. Fue a comienzos del verano cuando volvieron a acercarse y retomaron su relación. La misma que ahora ha vuelto a llegar a su fin.