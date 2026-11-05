Claudia Barraso 05 NOV 2026 - 19:00h.

José Miguel Monzón Navarro, conocido como el Gran Wyoming dice adiós y se jubila con 71 años

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José Miguel Monzón Navarro, conocido como el Gran Wyoming dice adiós a una etapa después de estar al frente de la pequeña pantalla durante 20 años. El profesional se jubila con 71 años.

Aunque a muchos les haya pillado desapercibido, es cierto que el profesional llevaba un tiempo dejando caer que más pronto que tarde, iba a abandonar la televisión para por fin descansar y dedicarse a su vida privada. Con esta noticia, el panorama de la comunicación española despide a uno de los profesionales más longevos.

Wyoming ha pasado por diferentes programas y cadenas de televisión. En Telecinco, estuvo al frente de ‘Caiga quien caiga’, siendo uno de los programas con mayor repercusión política y social.

Su carrera y trayectoria profesional

Se licenció en Medicina y estuvo ejerciendo como tal unos años hasta que descubrió que lo suyo era estar delante de una cámara o en un escenario. De dar sus primeros pasos con la música a ser uno de los referentes cómicos, ha terminado siendo imagen en televisión.

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Entre otras de sus facetas destaca la de escritor, llegando a publicar varios libros, actor, apareciendo en algunas películas famosas españolas de algunos directores como Álex de la Iglesia o Santiago Segura, pero sin dejar su lado más rockero.

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Así se despide también del programa en el que lleva desde 2006, 'El Intermedio' para dar la bienvenida a una nueva etapa de su vida, en la que estará más centrado en sus hobbys y sus seres queridos después de dejar un legado digno de recordar.