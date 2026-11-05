Celia Molina 05 NOV 2026 - 12:25h.

La cantante ha comunicado en sus redes la muerte de su perro, Marlon Pausini, compartiendo sus tiernas fotografías junto a él

Laura Pausini detiene su último concierto en Perú para regañar a los ocupantes de la primera fila: "Tengo que parar"

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A través de sus redes sociales, Laura Pausini, que continúa inmersa en su exitosa gira 'Yo Canto World Tour', ha anunciado una dura pérdida en el seno de su familia. Con todo el dolor del mundo, la cantante se ha despedido de su perro, Marlon, que murió el pasado martes 3 de noviembre, según la esquela que Pausini ha publicado.

"Marlon (11 de agosto de 2012 – 3 de noviembre de 2026). Gracias por todo el amor que nos enseñaste. Fuiste un hermano, hijo, tío y amigo indescriptible. Te queremos. Mamá Gianna, papá Fabrizio, Laura, Silvia, Paola, Cecilia, Matteo, Paolo y Andrea", ha escrito la artista, nombrando, principalmente, a sus padres y a su hermana y compartiendo fotografías del crecimiento de su perro desde cachorro, junto a ella misma y al resto de los miembros de su familia.

La publicación ha generado ya más de 270.000 reacciones y, en los comentarios, sus fans le han mandado a la cantante todo su apoyo y cariño para superar esta pérdida.

"Gracias por el amor que nos enseñaste"

Laura se une así a la cantidad de famosos que utilizan sus redes sociales para despedirse de sus mascotas, dando visibilidad a un tipo de duelo muchas veces silenciado en sociedad. Para ella, Marlon era tan importante como para llevárselo al estudio de grabación, tal y como se observa en una de las imágenes que ha añadido a su despedida. En el carrusel, se ve al perro integrado en el seno de su familia, desde que era un bebé hasta sus últimos días.

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Para Laura, las últimas semanas han sido muy duras pues, antes de la muerte de Marlon, su equipo también tuvo que despedirse para siempre de Walter Verzzoli, que formaba parte de la comitiva que acompañaba a la artista en sus giras y viajes alrededor del mundo. Walter era muy querido por los seguidores de la italiana, por haber coordinado varias sorpresas a la cantante durante sus actuaciones en directo.

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"Esta semana ha sido muy difícil para nosotros en el tour, con adiós a nuestro querido amigo Walter, pero su apoyo y amor han sido un gran consuelo para nosotros. Le dedicamos todo a él, el que nos dio tantos conciertos y que tuvo la oportunidad de conocer y apreciar a algunos de ustedes. Gracias de nuevo, el amor engendra amor, y Walter nos enseñó eso también", dijo también Laura, justo en su publicación anterior.

Hace muy poco, durante la residencia de Shakira en la Comunidad de Madrid, que terminó el pasado 12 de octubre, Laura Pausini apareció en el escenario como invitada sorpresa de la colombiana y ambas cantaron juntas el tema 'Antología'.