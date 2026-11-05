Susana Prat, expareja de Antonio Orozco y madre de su primer hijo, falleció el 26 de octubre de 2017 a los 44 años a causa de un cáncer

Jan, el hijo mayor de Antonio Orozco, cumple 20 años: su vida actual en Londres, su relación con el cantante y sus proyectos musicales

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Jan Orozco ha cumplido 20 años y ha querido celebrar esta fecha recordando a una de las personas más importantes de su vida: su madre, Susana Prat, fallecida en octubre de 2017 a causa de un cáncer de útero.

El hijo mayor de Antonio Orozco ha compartido en sus redes sociales una fotografía inédita junto a ella, tomada hace aproximadamente una década, durante el primer viaje que hicieron juntos a Londres. Una imagen de lo más especial ahora que el joven ha convertido la capital británica en su hogar, donde estudia y trabaja para abrirse camino en la industria musical.

El mensaje de Jan Orozco

"Hace unos 10 años, mi madre nos llevó a Londres por primera vez. Esta foto fue tomada en el London Eye. Fue un viaje que nunca olvidaré", ha comenzado escribiendo el primogénito del intérprete de 'La Llamada' en su publicación de Instagram, en la que aparece siendo todavía un niño junto a Susana.

Ambos posan sonrientes y muy juntos en una fotografía tomada desde una de las cabinas de la famosa noria londinense. Un recuerdo familiar que ha cobrado más significado con el paso del tiempo y que el joven ha querido recuperar coincidiendo con su vigésimo cumpleaños, celebrado el pasado 3 de noviembre.

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El post, compartido un día después, también refleja la conexión que Jan siente con aquella ciudad en la que su madre le llevó por primera vez cuando todavía era pequeño y en la que ahora está construyendo su futuro.

"Ayer cumplí 20 años, rodeado de gente hermosa y, ¡en Londres! donde estoy estudiando y tratando de seguir mis sueños. Quién lo hubiera pensado. Siempre estuvo destinado a ser", ha añadido, haciendo referencia a cómo la vida le ha llevado a regresar a aquel lugar que conoció de la mano de su madre.

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Después, el joven se dirige directamente a su progenitora: "Apuesto a que a ella le hubiera encantado ver todo lo que está pasando y espero que esté muy orgullosa. Es bonito ver cómo siempre hay un poco de ella en cada rincón de mi vida", ha escrito, dejando claro que, pese a que han pasado nueve años desde su muerte, la considera parte fundamental de su vida.

Jan también ha aprovechado la publicación para agradecer las felicitaciones recibidas por su cumpleaños: "¡Gracias a todos por sus lindos deseos de cumpleaños ayer!".

Quién era Susana Prat, la madre de Jan y expareja de Antonio Orozco

Detrás de este homenaje está Susana Prat, la mujer con la que Antonio Orozco compartió una etapa fundamental de su vida y con quien tuvo a su primer hijo.

Jan nació el 3 de noviembre de 2006 y durante sus primeros años creció junto a sus dos progenitores. Aunque el cantante y Susana habían puesto fin a su relación sentimental años antes de su fallecimiento, ambos conservaron una relación muy especial.

Susana falleció el 26 de octubre de 2017, a los 44 años. Su muerte supuso un golpe devastador para su entorno y, sobre todo, para Jan, que tuvo que afrontar la pérdida de su madre cuando todavía era un niño. También fue un momento de lo más complicado para Antonio Orozco, que perdió a una persona con la que, pese a llevar tiempo separados, mantenía una estrecha amistad.

"Era la madre de mi hijo. Mi amiga. Mi compañera en lo esencial. Mi espejo. Cuando murió, aquel octubre de 2017, por culpa del cáncer, se fue una parte de mí. Lo digo sin metáforas. Durante meses, viví sin vivir. Respiraba, pero no estaba. Caminaba, pero no avanzaba. Estaba atrapado en una tristeza silenciosa que lo invadía todo. La vida había perdido brillo, color, forma. El mundo entero se volvió gris. Yo no quería morir, pero podía haber muerto. No lo digo a la ligera. Si esa etapa hubiera durado un poco más, si no hubiera recibido ciertas palabras, si no hubiera abierto ciertas ventanas, no sé qué habría pasado. No sé si estaría escribiendo este libro hoy", confiesa Orozco en sus memorias, 'Inevitablemente yo'.

La vida actual de Jan Orozco

De su relación nació Jan, quien ha querido seguir los pasos de su padre y ha apostado por la música electrónica trabajando como DJ y productor.

Estudia en la Academy of Music and Performing Arts de Londres y ha comenzado a hacerse un nombre en diferentes escenarios. Entre ellos se encuentran el Primavera Sound de este año, Ministry of Sound y Hï Ibiza, además de otros espacios y eventos musicales en España.

También ha puesto en marcha su propio sello discográfico, The Penthouse Records, con el que desarrolla sus proyectos musicales.