El hijastro del rey Haakon tendrá que continuar bajo vigilancia con pulsera electrónica en la residencia de Skaugum, donde lleva instalado desde el pasado mes de julio

Marius Borg logra que la justicia noruega le levante la prisión preventiva: los requisitos que deberá cumplir el hijo de la reina Mette-Marit

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Marius Borg vuelve a recibir un duro golpe judicial. El hijo de la reina Mette-Marit de Noruega no ha obtenido finalmente su puesta en libertad y seguirá bajo arresto domiciliario después de que el Tribunal de Apelación de Borgarting haya rechazado el recurso presentado por su defensa.

La decisión llega después de que una de las pruebas de detección de sustancias a las que está sometido diese positivo en alcohol, cambiando por completo los planes que deseaba el joven, condenado el pasado mes de junio a cuatro años de prisión por varios delitos, entre ellos dos violaciones y maltrato en el ámbito de las relaciones de pareja.

La resolución judicial, conocida este pasado miércoles, 4 de noviembre, revoca en la práctica la decisión que había adoptado el Tribunal de Distrito de Oslo a comienzos de semana.

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El pasado lunes, esta instancia había considerado que Marius podía abandonar la situación de privación de libertad bajo determinadas condiciones, entre ellas presentarse periódicamente ante las autoridades y continuar sometiéndose a controles de drogas. Sin embargo, la Fiscalía recurrió la decisión y el Tribunal de Apelación ha terminado dando la razón a la acusación.

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De esta manera, el hijastro del rey Haakon tendrá que continuar bajo vigilancia con pulsera electrónica en la residencia de Skaugum, donde lleva instalado desde el pasado mes de julio, y permanecerá en esta situación, al menos, hasta el próximo 30 de noviembre, fecha hasta la que se ha prorrogado la medida.

El positivo en alcohol que ha complicado su situación judicial

Uno de los elementos que ha pesado en la decisión del Tribunal de Apelación ha sido el resultado de una de las pruebas de detección de sustancias realizadas durante su estancia bajo vigilancia electrónica.

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Según la información publicada por medios noruegos como 'Aftenposten' o 'VG', uno de los controles dio positivo en alcohol, algo que ha generado dudas sobre el cumplimiento de las estrictas condiciones impuestas a Marius.

El joven habría explicado que el resultado podía deberse, por una parte, al uso de enjuague bucal y, por otra, al consumo de zumo de manzana fermentado. Una explicación que no ha convencido al Tribunal de Apelación, que considera que su versión no resulta creíble.

Aunque los servicios penitenciarios noruegos todavía no habían emitido una conclusión sobre lo ocurrido ni habían presentado una notificación formal de incumplimiento, tanto el Tribunal de Distrito como la instancia superior han considerado que lo más probable es que Marius consumiese alcohol el día anterior a la realización de la prueba.

La resolución del Tribunal de Apelación es contundente en este aspecto. Los magistrados consideran que debe darse por acreditado que el joven ingirió alcohol a pesar de encontrarse sometido a un régimen estricto de controles y a una prohibición absoluta de consumir sustancias. Una circunstancia que ha terminado inclinando la balanza en contra de su puesta en libertad.

La Fiscalía considera que existe riesgo de que vuelva a delinquir

Otro de los motivos que explican el rechazo a su puesta en libertad es el riesgo de reincidencia que aprecia la Justicia noruega. La Fiscalía había defendido que las medidas propuestas por el Tribunal de Distrito de Oslo, basadas en comparecencias periódicas y controles de detección de drogas, no ofrecían garantías suficientes para evitar que Marius volviese a consumir alcohol u otras sustancias y pudiera cometer nuevos delitos.

El Tribunal de Apelación comparte este planteamiento y considera que el régimen de control que habría tenido que cumplir en caso de quedar en libertad era menos estricto que el que tenía hasta ahora.

Los magistrados también han tenido en cuenta el riesgo de que pudiera volver a cometer delitos contra la denominada mujer de Frogner y otras personas. Por ello, han considerado que mantener las medidas actuales es necesario para proteger a las posibles víctimas y evitar nuevos episodios.

Cuatro años de prisión y un nuevo juicio en febrero

Este nuevo revés judicial se produce mientras Marius Borg continúa pendiente de la segunda instancia de un proceso que ha situado a la familia real noruega en el centro de la polémica.

El pasado mes de junio fue condenado a cuatro años de prisión por varios delitos, entre ellos dos violaciones, maltrato, agresiones y quebrantamiento de una orden de alejamiento, entre otros cargos.

Marius recurrió las condenas relacionadas con las violaciones y el maltrato, por lo que estos aspectos volverán a examinarse en el Tribunal de Apelación de Borgarting. La vista del recurso está prevista para el próximo 9 de febrero de 2027 y se prolongará durante varias semanas.