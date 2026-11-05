Claudia Barraso 05 NOV 2026 - 16:45h.

La actriz sufrió un paro cardiaco en su casa y fue ingresada en el hospital, donde terminó falleciendo días después

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Kimmarie Johnson, la estrella de Beverly Hills, ha muerto a los 50 años. Según ha confirmado su sobrina al medio ‘TMZ’, sufrió un paro cardiaco el pasado 27 de octubre en su casa en Los Ángeles.

Aunque fue trasladada de urgencias al Hospital Cedars-Sinai, los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida, tal y como confirma el mismo medio. Su familia fue quien confirmó que “murió en paz” el pasado miércoles por la tarde después de estar ingresada desde entonces en el hospital al que fue trasladado

Los servicios de emergencia recogieron a la actriz de su casa cuando estaba sufriendo un paro cardiaco y, una vez en el hospital consiguieron estabilizarla y le diagnosticaron un ‘aneurisma cardiaco’ por el que tuvo que permanecer ingresada dada la gravedad de su estado de salud, hasta que el pasado miércoles por la tarde “su corazón” dejó de latir.

Su carrera profesional

La actriz debutó en la gran pantalla en 1998 cuando consiguió el papel de ‘Judy’ en un episodio de Beverly Hills, 90210. Más tarde protagonizó la película de ‘Dude, ¿dónde está mi coche?’, con Ashton Kutcher, entre otras.

La actriz tenía 50 años cuando falleció y se desconocen las causas que le pudo provocar sufrir esa aneurisma en el corazón. Sin embargo, su familia ha confirmado que, tras varias semanas ingresada en el hospital, su corazón no pudo resistir y dejó de latir el pasado miércoles por la tarde.