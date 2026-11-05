Muere la legionaria de Viator de 29 años que ingresó el viernes en estado crítico en Torrecárdenas

La legionaria de 29 años que ingresó el pasado viernes, 30 de octubre, en estado crítico en el Hospital Universitario de Torrecárdenas ha fallecido.

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La legionaria de 29 años que ingresó el pasado viernes, 30 de octubre, en estado crítico en el Hospital Universitario de Torrecárdenas ha fallecido. Fue el pasado viernes cuando una mujer, de 29 años, fue hallada sin pulso e inconsciente en uno de los vestuarios de la Base Álvarez de Sotomayor, sede de la Brigada ‘Rey Alfonso XIII’ II de La Legión en Viator.

La joven se encontraba en parada cardiorrespiratoria y fue atendida de inmediato por personal sanitario de la propia base, que inició las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando recuperar sus constantes vitales tras varios minutos de actuación.

Acto seguido, la joven fue trasladada de urgencia, dado que se encontraba en estado crítico, hasta el Hospital Universitario de Torrecárdenas, y tras ser reanimada, fue derivada a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde ha permanecido hasta ahora ingresada, sedada y bajo estrecha vigilancia médica.