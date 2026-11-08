La pareja ha dado la bienvenida a dos niñas gemelas, Xenia Ekaterina y Aleksandra Feodora

Tanto la princesa como sus hijas permanecen ingresadas en el hospital

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El príncipe Rostislav Romanov y la princesa Foteini Filippovna han sido padres por segunda vez, y lo han hecho por partida doble. La pareja ha dado la bienvenida a dos niñas gemelas, Xenia Ekaterina y Aleksandra Feodora, que nacieron prematuramente el pasado 1 de noviembre debido a complicaciones durante el embarazo.

Tanto la princesa como sus hijas permanecen ingresadas en el hospital y, según el comunicado difundido por la familia, las tres se encuentran estables y evolucionan favorablemente. El nacimiento se produjo antes de lo previsto como consecuencia de una preeclampsia, una complicación del embarazo que puede provocar un aumento de la presión arterial y comprometer la salud tanto de la madre como de los bebés.

La familia Romanov ha confirmado el nacimiento y ha agradecido las numerosas muestras de cariño recibidas tras conocerse la noticia. Las pequeñas han recibido los nombres de Xenia Ekaterina y Aleksandra Feodora, siguiendo la tradición de una familia vinculada históricamente a la antigua casa imperial rusa.

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Un embarazo marcado por el miedo y la esperanza

La llegada de las gemelas tiene además un significado especial para la pareja. Hace apenas un mes, Rostislav y Foteini anunciaron públicamente que esperaban dos bebés y explicaron entonces que habían atravesado un largo y complicado camino para volver a ser padres.

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Su primer hijo, Rostislav-George, nació en 2013 y durante los años posteriores la pareja sufrió varias pérdidas gestacionales. La propia princesa reconoció al anunciar el nuevo embarazo que habían llegado a pensar que su hijo no tendría hermanos.

La noticia de que esperaban gemelas estuvo así marcada por una mezcla de ilusión y cautela. Ahora, tras un parto adelantado por las complicaciones médicas, la familia permanece pendiente de la evolución de las recién nacidas y de la recuperación de la madre, mientras las tres continúan bajo atención hospitalaria especializada.