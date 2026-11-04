El heredero al trono británico y su primogénito presenciaron el encuentro de Champions League que enfrentó al FC Barcelona y al Aston Villa

Así fue el primer día del príncipe George en un internado masculino, de más de 70.000 euros al año, acompañado por Guillermo y Kate Middleton

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El príncipe Guillermo de Inglaterra y su hijo mayor, el príncipe George, han protagonizado una inesperada visita a España que ha tenido al fútbol como gran protagonista. Padre e hijo viajaron este pasado martes, 3 de noviembre, hasta Barcelona para asistir al encuentro de Champions League que enfrentó al FC Barcelona y al Aston Villa en el Spotify Camp Nou. Una escapada que había permanecido en secreto hasta prácticamente el último momento.

Su viaje no solo sirvió para apoyar al equipo de Birmingham. También para poder visitar el estado del equipo azulgrana y recibir un significativo regalo de manos de Joan Laporta, presidente del club.

Los detalles del regalo que han recibido

Tal y como ha publicado el propio FC Barcelona en su página web oficial, el heredero al trono británico y su primogénito, de 13 años, fueron recibidos por Laporta antes del comienzo del encuentro, quien les hizo entrega de una camiseta del equipo a cada uno.

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Se trata de dos camisetas personalizadas que el club preparó expresamente para ambos, un detalle que convirtió su visita en una ocasión todavía más especial y con el que la entidad quiso dar la bienvenida a sus ilustres invitados.

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"Antes del partido, el Príncipe de Gales y su hijo, el Príncipe Jorge, recibieron camisetas del FC Barcelona de manos del presidente del club, Joan Laporta", aseveran desde la web oficial del club.

El FC Barcelona ha compartido también una fotografía del futuro rey de Reino Unido junto a Laporta y dedicó unas palabras a los dos invitados a través de sus canales oficiales.

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"El FC Barcelona tiene el honor de dar la bienvenida a su alteza real el príncipe de Gales y a su alteza real el príncipe Jorge en el Spotify Camp Nou. Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial de la Champions League, en la que tenemos el placer de recibir al Aston Villa, el equipo del que son seguidores", publicó la entidad.

Durante el encuentro, que terminó con la victoria del Barça a 3-0, ambos ocuparon un lugar en el palco presidencial para seguir en directo el encuentro europeo. Una presencia que no respondía a ningún compromiso institucional ni a un viaje oficial de la Corona británica, sino a una de las grandes aficiones que comparten padre e hijo. El fútbol y, especialmente, el Aston Villa, el equipo de Birmingham al que llevan años apoyando.

La primera visita conocida del príncipe George a España

Uno de los aspectos más destacados de esta escapada es que supone la primera vez que se tiene constancia de que George ha viajado a España. El hijo mayor de Guillermo y Kate Middleton, que nació en julio de 2013, ocupa el segundo puesto en la línea de sucesión al trono británico, por detrás de su padre.

Aunque el príncipe ha acompañado a sus progenitores en diferentes acontecimientos públicos y deportivos, hasta ahora no se había conocido ninguna visita suya a nuestro país. Por eso, su presencia en Barcelona no ha pasado desapercibida más allá de la anécdota futbolística que ha motivado el desplazamiento.

También ha sido su primera aparición pública junto a Guillermo desde que comenzó el pasado mes de septiembre una nueva etapa educativa en Eton College, uno de los internados más prestigiosos del Reino Unido. El centro, situado en Berkshire, tiene un régimen residencial durante el periodo lectivo, por lo que sus alumnos permanecen allí gran parte del tiempo y regresan a casa durante los fines de semana y las vacaciones.

La estancia a Barcelona ha permitido, por tanto, que padre e hijo disfruten de un plan juntos durante un descanso escolar. Una oportunidad para compartir una de sus grandes pasiones lejos de los compromisos oficiales y de la habitual atención mediática que rodea a los miembros de la familia real británica.