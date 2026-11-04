Antoine de Massy tenía 29 años, cayó de 13 metros y falleció.

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Antoine de Massy tenía 29 años. Cayó de 13 metros y falleció. Su muerte adquirió aún más trascendencia por ser primo de Alberto II de Mónaco. Su cuerpo sin vida fue hallado en un parque del distrito de Larvotto, en Mónaco. Ahora, su padre, el barón Christian de Massy, desvela en Le Parisien, que no cree que estemos ante un accidente. "Lo descarto por completo»" declaró el hijo de la princesa Antonieta, hermana de Rainiero III de Mónaco. "No fue un accidente, ni un suicidio, nada de eso, pero no puedo hablar del tema ahora porque hay una investigación en curso", ha declarado a este medio.

El día de su muerte, el pasado 25 de octubre, el primo segundo del príncipe Alberto II debía reunirse con sus familiares para celebrar el cumpleaños de la hija de su primo Sébastien. "Llegaba tarde, pero no me preocupé", continuó su padre. Sin embargo, su hijo nunca llegó. Posteriormente, la familia encontró su teléfono en la Avenida Princesse-Grace y avisó a la policía. Luego supieron que había sido encontrado muerto.

Su padre, según Le Parisien, desea colocar en su ataúd un pequeño perro de ganchillo, como Tounin, el animal que acompañó a Antoine durante dieciséis años. Un hijo que tras el sueño frustrado de ser tenistas tras una lesión, se había dedicado a estudiar y emprender. Pero todo acabó el pasado 25 de octubre. Y su padre cree que no fue por el destino ni la fatalidad.

El funeral de Antoine de Massy está previsto para el 4 de noviembre en la catedral de Nuestra Señora Inmaculada, en Mónaco. Mientras familiares y allegados preparan el último adiós, la investigación sigue abierta para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del integrante de la familia Grimaldi.