Lorena Romera 10 NOV 2026 - 16:52h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido el diagnóstico de sus pruebas médicas: positivo en adenovirus

Patricia Pérez Iglesias y Lester Duque ya tienen fecha para casarse: todos los detalles de su segunda boda

Compartir







Patricia Pérez Iglesias ha hecho saltar las alarmas de sus seguidores tras varios días en cama. Después de varias visitas el médico, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha contado que ha dado positivo en adenovirus, un virus que puede provocar distintas infecciones -sobre todo respiratorias, oculares y gastrointestinales-, lo que la ha mantenido en cama con fiebres muy altas.

A través de su perfil de Instagram, la pareja de Lester ha querido compartir los resultados de sus pruebas médicas, confirmando este diagnostico de adenovirus. La influencer ha reconocido que la situación ha sido especialmente dura, llegando a alcanzar los 40 grados de fiebre en los últimos días y sufriendo un fuerte malestar general.

Haciendo una reflexión sobre este bache de salud, la catalana cree que el contagio está directamente relacionado con el desgaste físico acumulado. "Yo creo que debo tener las defensas bajas de no dormir bien durante demasiado tiempo, cansancio acumulado, etc., y lo estoy cogiendo todo", ha confesado con resignación.

Canal de Whatsapp de Telecinco

¿Qué son los adenovirus? Síntomas y contagio

Los adenovirus son un grupo de virus que causan enfermedades respiratorias como resfriados, conjuntivitis (infección de los ojos), bronquiolitis o neumonía, apuntan desde Standford Medicine.

En cuanto a los síntomas, "puede causas una amplia gama de signos", señalan desde Kids Health. Lo más frecuente es la fiebre, pero varían en función de cuál sea el tipo de adenovirus y la parte del cuerpo afectada. Los síntomas similares a los del resfriado común son los más comunes, como el "dolor de garganta, el moqueo y la tos o la congestión nasal". Sin embargo, también pueden causar "enrojecimiento y dolor ocular, diarrea, vómitos, dolor abdominal, sangre en la orina o dolor de cabeza".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Por otro lado, "los adenovirus son muy contagiosos". Especialmente en aquellos lugares "donde hay contacto directo entre personas, como las guarderías, los centros de preescolar, las escuelas, los hospitales o los campamentos de verano".

En el caso de Patricia Pérez Iglesias, ha contado que ya ha empezado a tomarse un complejo multivitamínico que le han recetado para recuperar fuerzas. Además, dentro de la preocupación por su estado, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha tranquilizado a su comunidad confirmando que los niños y Lester se encuentran en perfecto estado.