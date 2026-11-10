Lorena Romera 10 NOV 2026 - 15:35h.

La argentina ha organizado un tierno plan para su hija Giorgia tras su vuelta de 'Supervivientes All Stars'

La hija de Ivana Icardi y Hugo Sierra cumple 5 años

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Tras 52 días en los Cayos Cochinos, la aventura de Ivana Icardi en 'Supervivientes All Stars' ha llegado a su fin. Convertida en la séptima expulsada de la edición, la argentina ha regresado a España y ha vivido un emotivo reencuentro con lo más importante de su vida: su hija Giorgia, de 5 años, nacida de su relación con Hugo Sierra.

Después de unos días adaptándose a su vuelta a la civilización y recuperando fuerzas, la que fuera también concursante de 'GH DÚO' ha organizado una escapada muy especial a Mallorca -donde antes residía- pensada exclusivamente para disfrutar del tiempo perdido con la pequeña.

Como era de esperar, el momento del reencuentro no ha podido ser más conmovedor. En un vídeo compartido por la propia Ivana a través de su perfil oficial de Instagram, se puede ver cómo la niña va corriendo ilusionada hacia los brazos de su madre, que cae de rodillas al suelo para fundirse con ella en un abrazo de lo más tierno.

"Mi niña preciosa, te eché tanto de menos", ha escrito la influencer junto a las imágenes de este esperado instante para ambas. Para celebrar su vuelta de 'Supervivientes All Stars', Ivana Icardi ha preparado un auténtico despliegue de relax y desconexión, alojándose en el complejo de apartamentos Suites Roc Portonova, ubicado en la zona de Palmanova.

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A través de sus stories, Ivana Icardi ha ido haciendo partícipes a sus seguidores de estos instantes únicos. Desde la simpática imagen de la pequeña Giorgia relajada en la cama con un albornoz hasta el homenaje que se han dado con un desayuno de reinas, la argentina ha mostrado cómo están exprimiento el tiempo juntas con planes llenos de complicidad y estilismos a juego.