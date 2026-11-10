Lorena Romera 10 NOV 2026 - 13:37h.

La pareja de 'LIDLT 7' da el paso más importante de su relación tras seis años de noviazgo

Mariona y Adrián han decidido ampliar su familia dos años después de su paso por República Dominicana

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Mariona y Adrián siguen consolidando su historia de amor. Tras seis años de relación, los que fueran participantes de la séptima edición de 'La isla de las tentaciones' han anunciado a través de sus redes sociales que han decidido dar el paso más importante de su historia de amor, haciendo partícipes a su comunidad de esta emocionante etapa de sus vidas.

A través de una publicación conjunta en Instagram, la pareja de 'LIDLT' ha anunciado esta feliz noticia que ha hecho muy felices a sus incondicionales: "Oficialmente somos uno más en casa". Un anuncio que deja entrever el buen momento que atraviesan como pareja después de superar hace ya más de dos años la prueba de amor que supuso para ellos su paso por República Dominicana.

"Unos primeros días llenos de primeras veces, mucho amor y alguna que otra trastada... Qué ganas de vivir todas las aventuras que nos esperan juntos. Bienvenido a casa, Latte", ha compartido Mariona emocionada en su perfil oficial junto a varias imágenes en las que se aprecia la complicidad de la pareja junto al cachorro de Caniche.

Por su parte, Adrián tampoco ha tardado en rendirse ante la llegada del nuevo miembro: "Él no lo sabe pero nos ha robado el corazón, y las lumbares, el sueño, el orden, pero es taaaaanto lo que desde ya nos está aportando... ".

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Este momento de estabilidad que vive la pareja dista mucho del complejo escenario que afrontaron hace dos años en la séptima edición de 'La isla de las tentaciones', donde su relación se vio fuertemente sacudida por la tentación: Adrián cayó en la tentación con Mónica, manteniendo relaciones sexuales que devastaron a Mariona.

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Después, ella decidió dar un paso al frente con Julen, besándose en la piscina y pasando la noche en su habitación antes de la hoguera final, en la que la joven decidió abandonar en solitario la experiencia, asegurando que era incapaz de reconocer al que había sido su pareja durante cuatro años.

Pero la pareja decidió volver a apostar por su relación y acudir a terapia para sanar las heridas y reconstruir la confianza. Una firme decisión que dio sus frutos y que hoy, dos años después de aquel bache, les ha hecho estar más unidos que nunca, celebrando la llegada a casa de Latte.