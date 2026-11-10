Los reyes han presidido la misa funeral por las 69 víctimas del accidente de Urda y han saludado y dado el pésame a los familiares

El arzobispo de Toledo pide esclarecer las causas del accidente de Urda y que se asuman "responsabilidades"

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Los reyes Felipe y Doña Letizia han asistido este martes a la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, Toledo. La ceremonia ha comenzado pasadas las siete de la tarde de este martes en la catedral de Toledo con la asistencia de unos 150 familiares de los fallecidos, además de heridos en el siniestro.

Uno de los momentos más emotivos ha tenido lugar al término de la misa, cuando Sus Majestades se han acercado a saludar y dar el pésame a los familiares de las víctimas. Después de acercarse al altar de la Catedral de Toledo y santiguarse, los monarcas se han dirigido al banco de la primera fila, donde estaban sentados los familiares. Uno a uno, han ido mostrando sus condolencias y cariño por la tragedia.

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La reina Letizia se ha detenido especialmente con Ana Benítez, hermana de David Benítez, fallecido el pasado 28 de octubre. La sevillana ha estado hablando con Doña Letizia, que le ha dado dos besos y un abrazo. Durante la conversación, la reina ha demostrado su cercanía y cariño cogiéndole la mano y haciendo ver su interés y preocupación por el estado de aquellas personas que perdieron a un ser querido en aquel fatídico accidente.

La ceremonia ha estado presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, y ha reunido a familiares de los fallecidos, representantes políticos y autoridades civiles y religiosas. Uno de los momentos más simbólicos ha sido el homenaje con 69 velas encendidas, una por cada víctima, junto a la presencia del Cristo de la Vera Cruz de Urda.

El funeral ha servido también para reconocer la labor de los equipos de emergencia y sanitarios que participaron en la atención a los afectados. Con este homenaje, Toledo ha querido mostrar su apoyo a las familias y recordar a las personas que perdieron la vida en el trágico accidente.

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El arzobispo de Toledo pide esclarecer las causas del accidente

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha pedido durante la homilía en la misa por los 69 fallecidos en el accidente ferroviario de Urda, que "se esclarezcan las causas, se asuman las responsabilidades que correspondan, se repare en justicia a los familiares de las víctimas y se pongan todos los medios necesarios para que nunca vuelva a ocurrir otra tragedia" como la sufrida.

"La memoria de quienes han perdido la vida nos exige trabajar por la seguridad y por el valor de cada vida humana", ha afirmado Cerro Chaves, quien también ha reclamado que la "unidad y la solidaridad" vividas por este accidente se traduzca "en un compromiso firme" para que se asuman dichas responsabilidades y los familiares tengan justicia.

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Durante la misa en la Catedral de Toledo, a la que asisten los reyes, numerosos representantes de diversas instituciones del Estado y unos 150 familiares de víctimas y heridos, Cerro Chaves ha reconocido el trabajo de los servicios de emergencias, profesionales sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, voluntarios, y de todos los que respondieron "con generosidad ante esta tragedia".