Claudia Barraso 12 NOV 2026 - 22:27h.

La hija de la actriz y presentadora británica Lisa Maxwell ha fallecido a los 27 años

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La hija de la actriz y presentadora británica Lisa Maxwell ha fallecido a los 27 años. Beau Jessup murió de manera inesperada, tal y como confirmaba la Universidad de Columbia de Nueva York donde estudiaba.

Por el momento, ni la familia ni el centro educativo ha confirmado el motivo del fallecimiento de la joven, tampoco ni cuando ni cómo pudo ocurrir esta tragedia.

Jessup era hija de Lisa Maxwell y su marido Paul Jessup. La universidad compartía un emotivo comunicado informando sobre la repentina muerte.

El comunicado de la Universidad

“Columbia Journalism School lamenta la muerte de Beau Jessup, estudiante de nuestro programa de maestría. Nos unimos a la familia, los amigos y los compañeros de Jessup para recordarla”, decía la publicación.

“El mes pasado, Columbia News contactó a Jessup para la serie Notebook, que destaca a algunos de los muchos estudiantes fascinantes de la universidad. Con el permiso de su familia y el respaldo de los directivos y compañeros de la escuela de periodismo, Columbia News decidió publicar esta reveladora conversación en memoria de su vida, demasiado breve, y de su paso por Columbia y la ciudad de Nueva York”.